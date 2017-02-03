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Emekliye banka promosyonunda 3 banka ile anlaşıldı

Sosyal Güvenlik Kurumunun, emeklilere banka promosyonu verilmesi için Garanti Bankası ile da protokol imzaladığı bildirildi.

Emekliye banka promosyonunda 3 banka ile anlaşıldı

ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), emeklilere banka promosyonu verilmesi için Garanti Bankası ile da protokol imzaladığı bildirildi.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre Kurum, promosyon ödenmesi için özel bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda üçüncüyü anlaşmayı, 440 bin emekli müşterisine hizmet veren Garanti Bankası ile imzaladı.

Protokol ile yaklaşık 11,5 milyon emekliye aylıkları karşılığında toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek.

Promosyon ödemelerine en geç mart ayında başlanacak ve ödemelere nisan ve mayıs aylarında da devam edilecek. Emekliler, SGK ile protokol imzalayan bankalara müracaat edebilecek.

SGK, daha önce Ziraat Bankası ve İş Bankası ile protokol imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiEmeklilere Banka PromosyonuGaranti BankasıSGK
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