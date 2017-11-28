Emine Erdoğan: 60 ton çöpe gitmeden ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 3 ay boyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında uygulanmasıyla "45 ton kağıt, 11 ton plastik, 2,5 ton cam, 1 ton metal olmak üzere 60 tonun çöpe gitmeden ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldığını belirterek, "Karşılığında 766 ağacın kesilmesi önlendi, 8 ton sera gazı salımı engellendi, 164 varil petrol ve 4 ton cevher boş yere kullanılmamış oldu." dedi.

İzmir'de vali eşleriyle bir araya gelen Erdoğan, etkinliğin ardından aynı otelde, halk eğitim merkezlerinin kadın kursiyerlerince yapılmış ürünlerin yer aldığı standları ziyaret etti, Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde oluşturulan Bereket Ormanları kapsamında otelin önündeki alana fidan dikti.

Okullara geri dönüşüm kutusu

Emine Erdoğan daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Konak'taki Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen okullara geri dönüşüm kutuları dağıtımı törenine katıldı.

Bir demokrasi kahramanının adı verilen okulun millet için büyük anlamlar taşıdığını kaydeden Erdoğan, bu okulun demokratik gücün sembolü, milli iradenin zaferi olduğunu söyledi.

Erdoğan, bu okuldan mezun tüm gençlerin mili iradesini gözü gibi koruyan, vatanına milletine dost insanlar olacağına işaret ederek, "Şehit Ömer Halisdemir böyle kutsal bir emanet bıraktı sizlere. Bu okuldan onun ismine layık gençlerimizin mezun omasını diliyorum. Allah ülkemize bir daha böylesi demokrasi mücadelesi yaşatmasın. Milli iradeyi hedef alan kirli emellere fırsat vermesin." diye konuştu.

Gençlere son derece özel bir coğrafyada yaşadıklarını unutmamaları gerektiğini aktaran Erdoğan, ülke topraklarının maddi ve manevi zenginlikler taşıdığını vurguladı.

Emine Erdoğan, Türk topraklarını korumak ve yüceltmenin herkesin en temel sorumluluğu olduğunu dile getirerek, "Hayatınızın baharında çok güzel fırsatların sahibisiniz. Yüzlerinize baktıkça tazeliği duruluğu, aydınlık geleceği görüyorum. Sizler bu ülkenin umudusunuz." ifadelerini kullandı.

Gençlerden küçük hazların, gelip geçeci hislerin mahkumu olmamalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendinize güvenin ve inanın. Kendine güvenmeyen insana başkası da güvenmez. Kendinizi çok yönlü yetiştirin. Mesleki anlamda da yüksek hedeflere talip olun. Artık komşu çocuğu ile rekabet etmiyorsunuz, Amerikalı, İsveçli, Norveçli gençlerle yarışıyorsunuz. Uluslararası başarınızla ülkemizi daha iyi temsil edin. Milletimizin değerlerinden kopmadan tüm yer kürenin birikimini elde etmeye çalışın. Teknolojiyi ölçülü kulanın. Yüz yüze iletişimi önceleyin. İyi bir mesleğiniz mutlaka olsun ama ayrıca bir yabancı diliniz, bir sanatsal beceriniz ve spor alışkanlığınız da olsun. Sanat ruhunuzu, spor bedeninizi, yabancı dil zihninizi güçlendirir."

Sıfır Atık Projesi

Atıkların geri dönüşümünün önemine değinen Erdoğan, atıkların ayrıştırılmadığı taktirde toprağı, havayı, suyu kirlettiğine dikkati çekti.

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı "Sıfır Atık Projesi"nin Bakanlık binasında 3 ay boyunca uygulandığını aktararak, şunları söyledi:

"45 ton kağıt, 11 ton plastik, 2,5 ton cam, 1 ton metal olmak üzere 60 ton çöpe gitmeden ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Karşılığında 766 ağacın kesilmesi önlendi, 8 ton sera gazı salımı engellendi, 164 varil petrol ve 4 ton cevher boş yere kullanılmamış oldu. Sizler de küçük alışkanlıklarla ülkemize büyük katkılarda bulunmak istemez misiniz? Okulunuza yerleştirilecek atık kutularını aktif kullanarak bunu başarabilirsiniz. Ankara'da tüm kurumlarda bunu başlattık. Elinize bir atık geçtiğinde mutlaka ayrıştırın. Birbirinizi uyarın, bu alışkanlığı evlerinize de taşıyın."