Emine Erdoğan, Astana'da yetimhane ziyaret etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Astana'da Çocuk Evi ve Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerle yakından ilgilendi.

Arakan'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Türkiye'nin yardımlarını ulaştırmak üzere Bangladeş'e giden Emine Erdoğan, Arakanlı sığınmacıların barındıkları Kutupalong Kampı'nı ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine refakat etmek üzere Astana'ya geçti.

Burada Astana Valiliği'ne bağlı Çocuk Evi ve Yetimhanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, 4-18 yaş aralığında 104 çocuk ve gencin barındığı yetimhanedeki çocuklar ve gençlerle yakından ilgilendi.

Emine Erdoğan, TİKA'nın koordinasyonu ile okul eşyalarını içeren yardımlarını ilgililere teslim etti.

Yetimhane yetkilileri, Türkiye'nin desteğinden ve Emine Erdoğan'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, teşekkür etti.