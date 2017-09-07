Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Hasina ile görüştü

- Görüşmede Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yardımlarının yanı sıra Bangladeş'te sel felaketine uğrayan bölgelere yapılacak yardımlar ele alındı

Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Hasina ile görüştü

DAKKA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arakanlı Müslümanların durumunu görmek üzere geldiği Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile görüştü.

Emine Erdoğan, beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti yakınlarında Arakanlı Müslümanların Myanmar'dan kaçarak sığındığı kampı ziyaretinin ardından, başkent Dakka'ya geçti.

Emine Erdoğan ve beraberindeki bakanlar burada Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi. Görüşmeye AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yardımlarının yanı sıra Bangladeş'te sel felaketine uğrayan bölgelere yapılacak yardımlar ele alındı. Heyet, görüşmenin ardından Dakka'dan ayrıldı.

Emine Erdoğan, Çavuşoğlu, Kaya ve beraberindekiler Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampında incelemede bulunmuş, Myanmar’ın Arakan eyaletinin kuzeyinde meydana gelen olaylar nedeniyle Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlarla bir araya gelmişti. Ziyaret sırasında bir miktar yardım malzemesi de dağıtılmıştı.

Heyete ziyaret boyunca Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali eşlik etmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BangladeşEmine ErdoğanŞeyh Hasina
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5