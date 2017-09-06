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Emine Erdoğan Bangladeş'e gitti

- Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlayacak

Emine Erdoğan Bangladeş'e gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet Bangladeş'e gitti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emine Erdoğan, Myanmar'ın Kuzey Rakhayn eyaletindeki insanlık dramına dikkati çekmek ve yaşanan olaylar neticesinde Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlılara yardım hususunda Türkiye'nin elinden geleni yapacağını göstermek için Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Bangladeş'e gitti.

Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da eşlik etti.

Heyette, ayrıca, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer aldı.

Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi alacak, Türkiye'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlayacak.

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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaArakanlılara YardımBangladeşCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanMyanmar
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