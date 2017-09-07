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Emine Erdoğan Bangladeş'te

- Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutu Palong Kampı'nı ziyaret edecek ve Türkiye'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlayacak

Emine Erdoğan Bangladeş'te

COX'S BAZAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet Bangladeş'e vardı.

Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan refakat ediyor.

Heyette, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer alıyor.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutu Palong kampını ziyaret edecek, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi alacak ve yardım dağıtacak.


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ArakanEmine ErdoğanMyanmarTikaTürkiye
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