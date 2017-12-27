Emine Erdoğan, Çad'da okul ziyaret etti

ENCEMİNE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çad'ın farklılıklarını temsil eden çocukların birlikte eğitim gördüğü bir okulu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin eşi Hinda Debi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen öğle yemeğinin ardından bir okulu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Çad'ın farklılıklarını temsil eden çocukların birlikte eğitim gördüğü okulda yoğun ilgiyle karşılandı.

Hinda Debi, Çad'ın kalkınma çabalarına destekleri dolayısıyla Emine Erdoğan nezdinde Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.







