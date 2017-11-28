Emine Erdoğan İzmir'de vali eşleriyle bir araya geldi

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yer kürede nerede insanlık sorunu varsa devletiyle, milletiyle Türkiye oraya uzanmaktadır." dedi.

Gönül Elçileri Projesi kapsamında Kaya İzmir Termal Otel'de düzenlenen "Vali Eşleri Buluşması"na katılan Emine Erdoğan, bunun bir gönül buluşması olduğunu belirtti.

Erdoğan, 2012'de başlattıkları Gönül Elçileri projesinin güzel meyvelerini topladıklarını söyleyerek, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız'ın İzmir'deki güzel girişimlerinin bir geleneği de başlattığını, bundan sonra şehirlerin tatlı bir rekabet içinde proje kapsamında yaptığı çalışmaları yerinde göreceklerini vurguladı.

Sivil toplum duyarlılığı

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, sorunların bu işin resmi sorumlularını değil eşlerini de harekete geçirdiğinin altını çizdi. Emine Erdoğan, bu duyarlılığı güçlü sivil toplum geleneğine bağladığına dikkati çekerek, "Kendisini komşusundan mesul hisseden bu toplumda gönüllük kök salmıştır. Modern çağ insanları birbirine yabancılaştırsa da hücrelerimize kadar işleyen bu hasletler milletimizin mizacı haline gelmiştir. Yer kürede nerede insanlık sorunu varsa devletiyle, milletiyle Türkiye oraya uzanmaktadır. Gönül Elçileri projesi gücünün buradan alır. Bu proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın titiz takibinde güçlenmektedir. Attığımız küçük adımın binlerce çocuğun hayatında hangi umudu yeşerttiğini tahmin edemeyiz. Yüzlerce aile, bir çocuğa yuva olma hazzını yaşamaktadır. Ne mutlu bu insanlık görevini layıkıyla yerine getiren, dayanışmaya omuz verene." diye konuştu.

Emine Erdoğan, gençliğin en büyük sermayeleri olduğunu belirterek, geçen hafta "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Hakkari'den İstanbul'a gelen çocukları kabul ettiğini hatırlattı. İzmir'deki çocukların da Mezopotamyayı görmeleri gerektiğini, gençlerin ülkelerinin gücünü ancak bu sayede kavrayabileceğini, karşılıklı bu yolculukların kardeşlik köprülerini daha da çoğaltacağını, terör başta almak üzere sorunların böyle çözülebileceğini anlattı.

Erdoğan, Gönül Elçileri projesinde koruyucu aile başta olmak üzere bir çok projenin yeşerdiğini belirterek, bunlardan birinin Mart 2015'te başlattıkları Bereket Ormanları olduğunu, yurdun dört bir yanında 500 bine yakın fidan dikildiğini söyledi. Klasik orman ağacı türlerinin yanı sıra ekonomik getirileri olan türlerin de yetiştiğini anlatan Emine Erdoğan, 21 Mart Ormancılık Günü dolayısıyla bu sayıyı ikiye katlayacaklarını dile getirdi.

Sıfır Atık Projesi

Dikilecek fidanların gelecek nesillere armağanları olacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğleden sonra Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisemize giderek önemli bir kampanyayı İzmir'de başlatmış olacağız. Geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 'Sıfır Atık Projesini başlattık. Sıfır Atık Projemizi gençlerimize tanıtacağız. Geri dönüşüm kutularını okullarımıza yerleştirerek 50 bin öğrencimize atıkların yerinde ayrıştırılması bilincini kazandıracağız. Vali eşlerimizi de bu projeye davet etmek istiyorum. Sizler de şehirlerinizde bu projeye destek olun. Atıklar toprağı, suyu, havayı ve tüm canlıları zehirliyor. Bu bağlamda atıkların yerinde ayrıştırılması hayati önem taşımaktadır. Eskiden hemen hemen çöp üretmeyen bir düzende yaşıyorduk. Organik atıklar bir şekilde yaşama dönüyordu.

Bugün 'kullan at kültürü' dünyayı ciddi bir atık sorunuyla karşı kaşıya getirdi. İsraf her yeri kuşattı. Tüm dünyada çevre dostu modeller kurgulanıyor. Sıfır atık kültürünü önce okullar, kurumlarda, kamu binalarında yerleştirmek istiyoruz. Belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, şirketlerimiz, fabrikalarımız, restoranlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza başvurarak proje hakkında bilgi alabilirler. Bu bilinci evlerimize de taşımalıyız. Evlerimizde kağıt, plastik, cam, pil, organik atık ayrımı yaparak hem çevreyi korumuş oluruz, hem de ekonomiye artı değer olur. Evsel atıkların yüzde 52'si organiktir yani değerlendirebilir. Kullandığımız ürünleri doğaya yeniden bir kaynak olarak sunmalıyız. yaşadığımız dünyaya ve gelecek nesillere sorumluluğumuzdur."

"Her çocuğun sıcak bir aile ortamında yetişmesini hedefliyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Emine Erdoğan'ın sosyal sorumluluk alanında her zaman destekçileri olduğunu ifade etti.

Koruyucu aile uygulamasında öncelikli olarak 0-3 yaş arasındaki çocukların sıcak aile ortamına yerleşmesini istediklerinin altını çizen Kaya, "Müreffeh toplumun temel unsurlarından bir tanesi çocuğun sağlıklı gelişmesine verilen önemdir. Koruyucu aile çalışmalarımıza önem veriyoruz. Her çocuğun sıcak bir aile ortamında yetişmesini hedefliyoruz. Ailelerin ekonomik sebeplerle çocuklarından ayrılmaması için sosyal ekonomik destekler veriyoruz. 105 bin çocuğumuzu aylık sosyal ekonomik destekle destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene bakanlık olarak önemli bir dönüşüme imza attıklarına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Çocuk yurtları ve çocuk yetiştirme yuvalarını tamamıyla kapattık. Kurum bakımı altındaki çocukların tamamı ev ortamında, çocuk evlerinde ya da sevgi evleri sitesi dediğimiz model altında yetişiyorlar. Çocuklarımız mili manevi değerlerimizle buluşturmaya da çok büyük önem veriyoruz. Devlet olarak son derece hassas olarak çocuklarımıza bakım vermeye gayret ediyoruz. Çocuklarımız aile ortamında, aile sıcaklığını hissederek yaşasın istiyoruz.

Koruyucu aile modelinin en etkili model olduğunu düşünüyoruz. Şu an 4 bin 564 korucu aile sayısı. Bu ailelerimizin sayesinde 5 bin 542 çocuğumuz aile sıcaklığını hissederek yaşıyor. Sadece bir yıl içinde koruyucu aile yanına yerleştirdiğimiz çocuk sayısı bin 2. Bugün 0-3 yaş arası 547 çocuğumuz devlet bakımında. Biz istiyoruz ki tüm bu çocuklarımız sıcak bir yuvaya kavuşsun. 52 illimizde 0-3 yaş arası çocuğumuz var, sıcak yuva bekleyen. Bu işin sahiplenilmesiyle tüm bu evlatlarımıza sıcak bir yuva bulacağımıza inanıyorum. 0-3 yaş arası çocuğun psikolojisini en önemli dönemi. Sonra 4-6 yaş arası 876 evladımız var, sıcak bir yuvaya kavuşturacağımıza inandığımız. Ülkemize misafir çocuklar da bu uygulamadan yararlanıyor. Koruyucu aile yanında 88 yabancı uyruklu çocuğumuz var, bunlardan 41'i Suriyeli."

Bakan Kaya, geçen ay pilot olarak geçici koruyucu aile uygulaması başlattıklarını anlatarak, bu uygulamada gönüllü olmuş ailelerin bir süre çocukları evlerinde misafir ettiğini söyledi.

"Erkan yaşta, zorla evlilikleri bitirmemiz gerek"

"Ülkemizde erken yaşta ve zorla evlilikleri artık bitirmemiz gereken dönemdeyiz." diyen Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Hükümetlerimiz döneminde bu alanda önemli başarılara imza attık. Haydi Kızlar Okula kampanyasının çok büyük katkısı var. 2002'de yüzde 45'ti ortaöğretimde kızların okullaşma oranı. Bugün yüzde 83. Kız çocuklarımız okula gittikçe erken yaşta evlilerin önünü alabiliriz. Erken yaşta evliliklerin yüksek olduğu 8 ilde kapı kapı çalışma başlattık. Şimdi İzmir'in Kiraz ilçesinde de bir aile destek merkezi hazırlıyoruz, kadınlarımız, kızlarımızı eğitmek adına. Doğu ve Güneydoğu'da 110'u aştı bu merkezilerin sayısı."

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız ise Gönül Elçileri'nin İzmir faaliyetleri kapsamında yapılanları anlattı, gönül elçileri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar adına Emine Erdoğan'a hediye takdim etti.

Muhabir: Halil Şahin



















