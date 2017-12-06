Emine Erdoğan: Kadınların olmadığı bir siyaset eksiktir, yarımdır

ANKARA (AA) - Emine Erdoğan, "Toplumsal hayatın her alanında kadının ve erkeğin adil bir katılımla temsil edilmesi, sorunlarımızın çözüm anahtarlarından birisidir. Dünya nüfusunun yarısını temsil eden kadınların olmadığı bir siyaset, yönetim anlayışı eksiktir, yarımdır." dedi.

Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "2. Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi"nin Ankara Palas'ta gerçekleştirilen gala yemeğine katıldı.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, zirvede farklı sektörlerden kariyer hikayeleri olan ve yurt dışından gelen başarılı kadınlar olduğuna dikkati çekerek, cinsiyet adaletinin olmadığı bir dünyada gösterdikleri dirayet, mücadele ve mesleki başarıları nedeniyle kutladı.

İnsan merkezli sürdürülebilir kalkınmanın tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, insanı ezen kalkınma hareketlerinin insanlığın başına yeni felaketler açtığını, bundan da en fazla kadınların etkilendiğini dile getirdi.

Kadınların, sorumlusu olmadıkları bir dünyanın bedelini ödediklerini ifade eden Emine Erdoğan, kadın meselesinin bir yönüyle "insanlık meselesinin bir parçası" olduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, adalet ve vicdan kavramlarının yok edildiği bir dünyada kadına karşı adil bir anlayıştan bahsetmenin mümkün olmadığını belirterek, kadın sorunlarına ayrıca eğilmek gerektiğini aktardı. Emine Erdoğan, "Toplumsal hayatın her alanında kadının ve erkeğin adil bir katılımla temsil edilmesi, sorunlarımızın çözüm anahtarlarından birisidir. Dünya nüfusunun yarısını temsil eden kadınların olmadığı bir siyaset, yönetim anlayışı eksiktir, yarımdır. Bu temsiliyet sorununun arkasında kültürel önyargılar, kalıplaşmış düşünceler, katı yorumlar, kökleşmiş kalıplar var. Tüm bunları aşmak büyük bir mücadeleyi gerektiriyor." diye konuştu.

Medyadan siyasete, akademiden iş dünyasına kadar bu süreçlerde kadınların zorluklarla karşılaştığını tahmin ettiğine değinen Emine Erdoğan, profesyonel hayatta erkek egemen kültürü aşmanın, mesleki bilgi ve becerilerle varlık gösterebilmenin kolay olmadığını belirtti.

Emine Erdoğan, çok yönlü bir mücadelede güçlü bir siyasi iradenin varlığının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu noktada Cumhurbaşkanımızın, Beyefendinin çok özel hassasiyetlerinin en yakın şahidiyim. Kadınlara dair yerleşik olumsuz algılara karşı büyük mücadeleler vermektedir. Gerek parti teşkilatında gerekse devlet politikalarında kadınların önünü açan radikal adımlar attı ve atıyor. Kadını ve erkeği birbirini bütünleyen iki cins olarak gören anlayışı yerleştirmek için uğraşıyor."

Siyasal temsilde 2002'de parlamentodaki kadın milletvekili sayısının 24, temsil oranının da yüzde 4,4 olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, bu çabalar sonucunda 2015'te milletvekili sayısının 81'e, temsil oranının ise yüzde 14,73'e çıktığını aktardı.

Emine Erdoğan, iş dünyasında ise 2005'te kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23 iken 2017'de yüzde 34'e ulaştığını, 2023 hedeflerinin bu oranın yüzde 41'e yükseltilmesi olduğunu bildirdi.

Her alanda kadın temsilini artırmanın, özellikle de karar mekanizmalarında kadına daha çok yer açmanın ortak sorumlulukları olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, zirveye katılan kadınlara, "Sizler bu alanda rol modellersiniz. Bu alanı genişletmek için iş birliği yapmak, güçlerimizi birleştirmek zorundayız." diye seslendi.

"Kadınlar artı değere sahip varlıklardır"

Kadınların yüklerine omuz verilmesini isteyen Emine Erdoğan, kadınlara özellikle çocuk sahibi olma sürecinde profesyonel hayattan kopmadan layığıyla annelik yapabilecek şartların oluşturması gerektiğini ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, bu konuda devletin doğum, süt izni, kreş imkanları gibi önemli politikalar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Kadınların bazı konularda özel yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum. Arabuluculuk, barışa giden yolun inşası, toplumsal faydaya hizmet gibi konularda kadınlar artı değere sahip varlıklardır. Gerçekten bu özelliklerin kadınlar için ayırıcı vasıflar olduğuna inanıyorum." dedi.

Buna Saray Bosna'daki soykırım mağduru kadınların mücadelesini örnek veren Emine Erdoğan, bu kadınların yaşadıkları travmalara rağmen uluslararası mecralarda haklarını aradıklarını, bir yandan da gençlerin şiddete itilmesinin önlerine geçtiklerini anımsattı.

Kadınların çok yönlü düşünebilme kabiliyetlerinin, en çetrefilli sorunlara karşı yaratıcı ve pratik çözümler üretme kapasitelerinin dikkat çekici olduğuna da değinen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her gün çeşitlenen ve birbirini tetikleyen sorunlar karşısında yüreklerimizi, akıllarımızı, tecrübelerimizi bir araya getirmek durumundayız. Doğrusu bu kadar güçlü kadının bir araya gelmesini bir şans olarak görüyorum. Tüm farklılıklara rağmen ortak sorunlar etrafında buluşup çözüm üretebiliyorsak, işte gerçek başarı budur. İş'te Kadın Zirvesi'nin de bu güzel amaca hizmet edeceğine inanıyor, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bir olduğumuz zaman da sesimizin çok daha gür çıktığını biliyoruz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da uzun süredir emek verdikleri büyük bir zirve gerçekleştirdiklerini belirterek, zirvede amaçlarının iş kadınlarına, iş kadını olmak isteyenlere, girişimcilere, tarım sektöründeki girişimcilere yol göstermek olduğunu bildirdi.

Zirve sonuçlarını bir kitapta toplayacaklarını belirten Çam, "Bundan sonra kadına yönelik yapılacak her türlü aktivitede, kadın söz konusu olduğunda bunun siyasetler üstü, partiler üstü bir mesele olduğu bilinciyle, hedefe birlikte ulaşabileceğimizi, bir olduğumuz zaman da sesimizin çok daha gür çıktığını biliyoruz." diye konuştu.

Genel Merkez kadın kolları olarak dünyada 4,5 milyon kadın üyeye sahip tek örgütlü yapı olduklarını vurgulayan Çam, Emine Erdoğan'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kadınların yolunu açmak için destek verdiğini, kendilerinin de kadınların siyasete katılımında yerel yönetimlerde, mecliste ve iş hayatında başarılı olması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş