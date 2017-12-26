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Emine Erdoğan, Sudanlı kadın milletvekilleriyle buluştu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Meclisi'nin kadın milletvekilleri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Sudanlı kadın milletvekilleriyle buluştu

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sudan Meclisi'nin kadın milletvekilleri ile buluştu.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modaw'ın başkanlığında yapılan toplantıda kadın milletvekillerine hitap eden Erdoğan, Sudan-Türkiye ilişkilerinin tarihi ve kültürel temelleri olduğunu vurgulayarak, ilişkileri güçlendirmenin önemine işaret etti.

Toplantıda söz alan Sudanlı milletvekilleri de Türkiye'nin İslam dünyasının sorunları karşısındaki duruşundan etkilendiklerini ve Emine Erdoğan'ın himaye ettiği projelerin kendilerine örnek teşkil ettiğini söyledi. "Sudan'ın bilgesi" ve "Afrika'nın anası" olarak bilinen Mama Suad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rüyalarımıza girdiniz, bereketinizle geldiniz." dedi.

Suad, kadınların dayanışmasının küresel sorunların aşılmasında önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

- Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret

Anne‐çocuk ölüm oranının yüksek olduğu Sudan'da tadilat ve tefrişatı TİKA tarafından yapılan eğitim merkezinden her yıl bin ebe mezun oluyor. Türkiye ile Sudan arasında sağlık alanındaki işbirliği kapsamında Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde eğitimlerini tamamlayan 10 ebe de Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'nde çalışmak üzere Sudan'a döndü.

Emine Erdoğan, Sudan'daki programı kapsamında bu merkezi de ziyaret etti.

Merkeze gelişinde büyük bir coşku ile karşılanan Emine Erdoğan'ın sertifika verdiği törende, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modawi, Türkiye'ye katkıları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Hartum Cheshire Engelli Çocuk Rehabilitasyon Evi'ni de ziyaret eden Emine Erdoğan'a ziyaretlerinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ile bakan eşleri de eşlik etti.

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