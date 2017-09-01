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Emine Erdoğan'ın vekalet kurbanı Bosna Hersek'te kesildi

PRİJEDOR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk Kızılayı aracılığıyla verdiği vekalet kurbanı, Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor şehrinde kesildi.Türk hayırseverler adına Türk Kızılayı temsilcileri...

Emine Erdoğan'ın vekalet kurbanı Bosna Hersek'te kesildi

PRİJEDOR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk Kızılayı aracılığıyla verdiği vekalet kurbanı, Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor şehrinde kesildi.

Türk hayırseverler adına Türk Kızılayı temsilcileri tarafından Prijedor'da kesilen 300 kurban, hastanelere, yardım kurumlarına, şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Prijedor İslam Birliği Başimamı Hasan Velic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesim işlemlerini helal gıda sertifikasına sahip bir şirketle yürüttüklerini aktardı.

Kurbanlar kesilmeden önce, vekalet verenlerin isimleri okundu.

Türk Kızılayı, "Vekaleten Kurban Kampanyası" kapsamında Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'ta kurban kesimi gerçekleştirerek, Balkanlar'daki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Bosna Hersek'te bu yıl bin 400 hisse kurban kesen Türk Kızılayı, Makedonya ve Arnavutluk'ta 2 bin 100, Karadağ ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bin 750, Kosova'da da yine bin 400 hisse karşılığı kurban kesimi gerçekleştiriyor.

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