Eminevim'den Karadeniz'de 60 tapu

İSTANBUL (AA) - Eminevim, Karadeniz Ereğli'de düzenlediği program ile 60 ailenin tapularını teslim etti.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Ereğli Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen tapu teslim töreni ile Eminevim sayesinde hayallerine kavuşan 60 aile temsili tapularını aldı.

Programa 600'ün üzerinde davetlinin yanı sıra Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, yönetim kurulu üyeleri, genel merkez ve bölge yöneticileri, daire sahipleri ve aileleri katıldı.





- "101 şubede hizmet veriyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminevim Türkiye Satış Müdürü Mustafa Şahin, 28 yılda 130 bin aileyi ev ve araba hayaline kavuşturduklarını belirterek, ülkenin farklı noktalarında 101 şubede bin 318 çalışan ile hizmet verdiklerini bildirdi.

Şahin, 2017 yılında 16 bin 664 aileyi ev ve araba sahibi yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Batı Karadeniz bölgemizin özelinde baktığımızda, 2 bin 340 adet konut ve 3 bin 680 adet araç teslimatı yaptık. Bu teslimatların toplam cirosunun 318 milyonluk büyük bir bütçeden oluştuğunu ifade etmek isterim. Bu akşam da yakın zamanda evini almış ailelerimizin tapu sevincini birlikte yaşayacağız, onların bu mutluluğunu hep birlikte paylaşacağız."





- "Otomobil ile başladık, ev ile devam ediyoruz"





Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün de Türkiye'de uyguladıkları "el birliği" iş modelinin, sosyal adaletsizlik ve gelir adaletsizliği ile bunların ana kaynağı olan faiz sistemine alternatif bir model olduğunu kaydetti.



28 yıldır yüz binlerce insanı hayallerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Üstün, Eminevim olarak insanı merkeze koyup onun mutluluğunu hedeflediklerini aktardı.

Üstün, insanların neye ihtiyacı varsa onu "el birliği" sistemi ile karşılayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın önce otomobil almalarına vesile olduk, şimdilerde ise ev sahibi olmalarını sağlıyoruz. İnsanımızın ihtiyaçlarını 'el birliği sistemi' ile karşılayan Emin Grup, hayallerine kavuşmak isteyenleri iki anahtar sahibi yapabilmek gayesi ile çıktığı bu yolda; insanlarımızın önce otomobil almalarına vesile oldu, şimdilerde ise ev sahibi olmalarını sağlıyor. Bugüne kadar söylediğimiz bir şey vardı; insanlarımızın neye ihtiyacı varsa onu el birliği sistemi ile karşılayacağız. Otomobil ile başladık, ev ile devam ediyoruz. Sadece bunlarla yetinmeyeceğiz."

Eğitimden tatile, enerjiden tarım ve hayvancılığa insanların bütün ihtiyaçlarını "el birliği" sistemi ile karşılayacaklarını bildiren Üstün, "Bunlarla ilgili çalışmalarımız başladı, hatta bir kısmı faaliyete geçti ve tüm hızıyla da devam ediyor. Özümüzdeki yardımlaşma duygusunu harekete geçirerek insanımızın birbirlerine verdiği destekle her geçen gün hedeflerimizin üzerine koyarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Bizim tarafımızdan piyasaya 400 milyon TL gibi bir nakit girişi olacak"







Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ise faizlerin yüksek olması nedeniyle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılı dönemde müteahhitlerin konut satamadığını, insanların da alamadığını belirterek, Eminevim tarafından uygulanan "el birliği" sisteminin bu dönemde piyasaları rahatlattığını aktardı.



Üstün, şunları kaydetti:

"El birliği modeli, bu dönemde çok faydalı oluyor. El birliği modeli, daha önceki dönemlerde belki bir ihtiyacı gideriyordu ama bugün inşaat sektörünün içerisinde bulunduğu durgunluktan çıkmasına katkı sağlıyor. Geçtiğimiz ekim ayında bin konut ve 600 araç teslim ettik. Piyasaya yaklaşık 200 milyon TL'nin üzerinde para enjekte etmiş oluyoruz. 'El birliği' modelinin piyasaya önemli bir katkısı oluyor. Şu an önümüzde kasım ve aralık ayı var. Ortalama bizim tarafımızdan piyasaya 400 milyon TL gibi bir nakit girişi olacak.

2017 yılına oranla baktığımızda 2018 yılında yüzde 20 civarında ciro artışı sağlandı. 2019 yılının ise daha iyi olacağını düşünüyoruz. Banka ya da finans kredileri ile konut almanın maliyeti çok yükseldi. Biz müşterilerimizi sıfır enflasyonla konut sahibi yapıyoruz. Bu sistemin katkısından dolayı da müşteri talebimiz her geçen gün artıyor."





- "800 milyar avro civarında konut satışı yaptık"







Emin Üstün, Eminevim olarak inşaat, imalat sektörüne giriş yaparak İstanbul ve Erzurum'da 3 site inşa ettiklerini, bunun yanında enerji sektöründe güneş enerjisi üzerine çalışmalar yaptıklarını, tarımsal olarak da Türkiye'nin çeşitli noktalarında zeytin, muz, elma, buğday ve fındık gibi üretimler yaptıklarını bildirdi.



Üstün, Adapazarı'da bin 500 büyükbaş hayvanlık bir besi çiftliklerinin bulunduğunu, Konya'da da 2 bin 500 hayvanlık besihane yapımını bitirmek üzere olduklarını aktardı.



Uyguladıkları sistemin resmi altyapısının bir an evvel hazırlanması gerektiğini vurgulayan Üstün, Almanya'nın bu tasarrufa dayalı finans sistemine 80 yıl önce başladığını ve şu ana kadar 800 milyar avro civarında konut satışı yaptığını bildirdi.

Üstün, Türkiye'de bu sistemin resmi altyapısı için çalışma yapıldığını ancak yavaş ilerlediğini belirterek, "Eminevim 'el birliği sistemi', iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Bizim formülümüz, dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak." yorumunu yaptı.

Araştırma yapmadan bu tür sistemlere kesinlikle girmemek gerektiğini vurgulayan Üstün, "Bu işler çok ciddi işler. Eminevim sistemi, dayanışma ve güvene dayalı finansman sistemi... Biz 28 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 130 bine yakın aileyi ev ve araç sahibi yaptık ve kimseyi mağdur etmedik. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.