Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Emirates, Türkiye’deki Pilotlarını Arıyor

Emirates Havayolu, pilot işe alımı için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da görüşme günü düzenliyor.

Emirates, Türkiye’deki Pilotlarını Arıyor
banner17

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’in pilot ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya’da* görüşme günü düzenleniyor.

Pilot görüşme günü, ilgilenen pilotlara, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates pilotu olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

İlgilenen pilot adaylarının, görüşme yerine zamanında gelmesi ve bilgilendirme oturumuna katılması gerekiyor. Pilotların oturum için öncesinde kayıt yaptırması gerekmiyor. Emirates ayrıca, pilot eşlerini de Dubai’de yaşam, çocukların eğitimi ve diğer konularda bilgi alabilmesi için sunumlara katılmaya davet ediyor.

Emirates, tanıtım toplantısına katılmaları mümkün olmayan, ancak Emirates’te bir kariyer yapmak isteyen pilotların, http://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/ adresinden de çevrimiçi başvuru yapmalarını mümkün kılıyor.

Emirates Pilotu Olmak

Bir Emirates pilotu olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki imkanlardan yararlanabilecekler:

  • Dubai’de rekabete uygun, vergisiz maaş
  • Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama (apartman dairesi/ villa) imkânı
  • Yaşam ve Kaza, Genel Sağlık ve Diş Sağlığı sigortası
  • 4 ila 19 yaş arası çocuklar için, global ilkokul ve ortaokul eğitim ödeneği
  • 42 takvim günü yıllık izin
  • Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer
  • Yıllık ikramiye
  • Pilot ve geçerli aile bireylerine ‘ücretsiz’ yıllık bilet
  • Pilot ve geçerli aile bireyleri ve arkadaşları için, imtiyazlı seyahat imkanları
  • Dubai ve yurtdışında bulunan 600’den fazla perakende noktasında Platinum indirimler
Emirates ayrıca, pilotların kariyerlerini geliştirmek için, şirket içinde birçok fırsat sağlayarak pilotlara, Uçuş Öğretim Görevlisi ve Eğitim Kaptanı gibi alternatif profesyonel roller de sunuyor.

Aynı zamanda, Emirates, hepsi ya Airbus A380 ya da Boeing 777 olan, 270’in üzerinde yolcu uçağı ile endüstrideki en büyük filolardan birisini işletiyor. Emirates, B777 ile İstanbul Havaalanı’na ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na haftada 18 uçuş gerçekleştiriyor. Emirates, filosunu ve şimdiden altı kıtadaki 86 ülkede bulunan 158’den fazla destinasyonu kapsayan ağını genişletmeye devam edecek.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EmiratesPilotHava Yolları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5