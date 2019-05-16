Emirates, Türkiye’deki Pilotlarını Arıyor

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’in pilot ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya’da* görüşme günü düzenleniyor.



Pilot görüşme günü, ilgilenen pilotlara, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates pilotu olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.



İlgilenen pilot adaylarının, görüşme yerine zamanında gelmesi ve bilgilendirme oturumuna katılması gerekiyor. Pilotların oturum için öncesinde kayıt yaptırması gerekmiyor. Emirates ayrıca, pilot eşlerini de Dubai’de yaşam, çocukların eğitimi ve diğer konularda bilgi alabilmesi için sunumlara katılmaya davet ediyor.



Emirates, tanıtım toplantısına katılmaları mümkün olmayan, ancak Emirates’te bir kariyer yapmak isteyen pilotların, http://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/ adresinden de çevrimiçi başvuru yapmalarını mümkün kılıyor.



Emirates Pilotu Olmak



Bir Emirates pilotu olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki imkanlardan yararlanabilecekler:

Dubai’de rekabete uygun, vergisiz maaş

Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama (apartman dairesi/ villa) imkânı

Yaşam ve Kaza, Genel Sağlık ve Diş Sağlığı sigortası

4 ila 19 yaş arası çocuklar için, global ilkokul ve ortaokul eğitim ödeneği

42 takvim günü yıllık izin

Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer

Yıllık ikramiye

Pilot ve geçerli aile bireylerine ‘ücretsiz’ yıllık bilet

Pilot ve geçerli aile bireyleri ve arkadaşları için, imtiyazlı seyahat imkanları

Dubai ve yurtdışında bulunan 600’den fazla perakende noktasında Platinum indirimler

Emirates ayrıca, pilotların kariyerlerini geliştirmek için, şirket içinde birçok fırsat sağlayarak pilotlara, Uçuş Öğretim Görevlisi ve Eğitim Kaptanı gibi alternatif profesyonel roller de sunuyor.Aynı zamanda, Emirates, hepsi ya Airbus A380 ya da Boeing 777 olan, 270’in üzerinde yolcu uçağı ile endüstrideki en büyük filolardan birisini işletiyor. Emirates, B777 ile İstanbul Havaalanı’na ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na haftada 18 uçuş gerçekleştiriyor. Emirates, filosunu ve şimdiden altı kıtadaki 86 ülkede bulunan 158’den fazla destinasyonu kapsayan ağını genişletmeye devam edecek.