Emirates ve Güney Afrika Havayolları, stratejik ortaklıklarını genişletti

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi olan Emirates ve Güney Afrika’nın popüler havayolu şirketi olan Güney Afrika Havayolları, uçuş paylaşımı anlaşmalarında yapılan iyileştirmelerle birlikte hem Emirates hem de Güney Afrika Havayolları yolcuları için yeni destinasyonların açılmasını sağlayan, stratejik iş birliklerini daha da genişletiyor.



Güney Afrika Havayolları ve Emirates, şu anda hükümet onayı bekleyen, geliştirilmiş bir ticari ortaklık anlaşması imzaladı ve buna göre, iki şirket arasındaki ilişki, 1997’den beri aralarında, başarılı bir şekilde yürütülmekte olan ortak uçuş anlaşması sayesinde, ticari ve müşterilere yönelik geniş bir ağda, daha da pekişerek güçlenmiş olacak.



Güney Afrika Havayolları CEO’su Vuyani Jarana konuya dair yaptığı açıklamada: “Bu sözleşme, stratejimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin dönüştürülmesi bakımından, önemli bir adımın atıldığını ortaya koyuyor. Karşılıklı fayda sağlayan, geliştirilmiş bir ilişki içerisinde, aramızdaki sinerjileri keşfetmemize ve güçlendirmemize imkân tanıyacak. Bizim ve Emirates ’in küresel ağı birbirini tamamlıyor. Ortaklığımızın genişletilmesi, yolculara yönelik geri dönüş planımızın uygulamasında odaklanılan kilit alanları daha da güçlendirecek,” dedi.



Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark ise: “Güney Afrika Havayolları ile onlarca yıldır süregelen ilişkimizi, tam bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve uçuş paylaşımı sözleşmemizde, önümüzdeki dönemde yapılacak olan genişletme, heyecan verici bir gelişme ve Güney Afrika’daki tarihimizde de önemli bir mihenk taşıdır.”



“Dubai üzerinden çok sayıda şehre ve Güney Afrika’da daha fazla noktaya olan bağlantılarla ilgili daha fazla seçenek, esneklik ve kolaylık sunarak hem Güney Afrika Havayolları hem de Emirates yolcuları için daha fazla ulaşım imkânı sağlayan uçuş paylaşımı sözleşmesi ile, büyük bir başarı elde ettik. Sözleşmemizin kapsamının genişletilmesi, Güney Afrika Havayolları ile olan güçlü bağlar ve paylaşımın yanı sıra, söz konusu şirketler ve onların yolcuları için kazanımlar ve daha fazla başarı elde edilmesine imkân tanıyacağına dair inancımızı ortaya koyuyor” dedi.



Sadece 2017/18 dönemindeki bir yıllık süreçte, Emirates ve Güney Afrika Havayolları arasında yapılan uçuş paylaşımı sözleşmesi sayesinde, yaklaşık 90,000 yolcu, kusursuz seyahat ve daha fazla bağlantı imkanından faydalandı. Emirates, Güney Afrika’daki faaliyetlerine, 1995 yılında, Dubai ve Johannesburg arasında düzenlediği uçuşlarla başlamıştı. Güney Afrika Havayolları ve Emirates arasındaki ilişki ise, 20 yıl öncesine, paylaşım sözleşmesini yaptığı ve Güney Afrika Havayolları’nın, Emirates’ in Dubai’ye olan uçuşlarında yer almaya başladığı 1997 senesine dayanıyor.



İki şirket; kusursuz bağlantı imkanını sağlamak ve yolcu akışlarını daha da iyileştirmek üzere, küresel ağlarında, yolculara erişim noktalarında, kargo hizmetlerinde ve uçuş tarifelerinde daha fazla sinerji oluşturmak üzere çalışmalar yürütecek. Bağlantı hizmeti, gözde bölgesel pazarlara özel önem verilerek, Johannesburg üzerinden olan bağlantıların düzenlenmesi ile geliştirilecek.



Sık uçan yolculara yönelik programların ve Emirates’in Skywards ve Güney Afrika Havayolları’nın Voyager programlarının geliştirilmesine yönelik planlar da yeni sözleşmeye dahil edildi. Emirates, 2000 yılında, Voyager ortağı oldu. Bu, Voyager üyelerinin, Emirates tarafından gerçekleştirilen uçuşlardan Mil kazanarak kullanabilmesi anlamına geliyor; aynı şekilde, Skywards üyeleri de Güney Afrika Havayolları tarafından gerçekleştirilen uçuşlardan Mil kazanarak kullanabiliyor.



İki şirket, ortak iş birliğine yönelik başka alanlarda da ayrı ayrı çalışmalar gerçekleştirecek ve birçok havacılık fonksiyonu dahilindeki en iyi uygulamaları, birbiriyle paylaşacak.



Emirates Güney Afrika’da

Emirates, Güney Afrika’daki faaliyetlerine, 1995 yılında, Johannesburg’a düzenlediği uçuşlarla başladı ve o zamandan beri, Cape Town ve Durban’a olan uçuşlarla, ülkedeki varlığını arttırdı. Emirates, Johannesburg’a uçan ikonik A380 ile birlikte, Güney Afrika’ya, (dördü Johannesburg, üçü Cape Town ve biri Durban’a olmak üzere) sekiz günlük uçuş gerçekleştiriyor.



2016 yılında, Emirates’in, Güney Afrika ekonomisine olan etkisi üzerine yapılan bir araştırmada, Emirates Group’un toplam ekonomik katkısının, 2014/15 dönemi itibarıyla 417 milyon dolara ulaştığını ve 12,989 istihdam desteği sağladığını ortaya koydu. Emirates, o zamandan beri, Güney Afrika’ya olan uçuşlarındaki koltuk kapasitesini, günlük 2,572’den 3,101’e yükseltti ve bu da ekonomi ve istihdam üzerindeki Emirates etkisini daha da arttırmış oldu.



Emirates, dünyanın her yerinden gelen, iş ve eğlence için seyahat eden yolcuları, Güney Afrika’da seyahat edecekleri noktaya, Dubai’deki merkezinden ulaştırıyor. 2017/18 döneminde, Emirates, Güney Afrika’daki üç destinasyonuna ve bu destinasyonlardan, 1,7 milyondan fazla yolcu ve deniz ürünleri, meyve ve sebze, taze ve dondurulmuş et ürünleri, şarap, ilaç ve altın da dahil, 61,800 tonun üzerinde, yüksek değeri olan kargo taşıması gerçekleştirdi. 250 pilot ve 500 kabin ekibi üyesi ile birlikte, 1,000’den fazla Güney Afrika vatandaşı, Emirates Group tarafından istihdam ediliyor.