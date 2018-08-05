"Emlak Bankası, sektöre ve ekonomiye büyük kazanımlar sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Emlak Bankasının 16 yıl sonra yeniden açılacak olmasının büyük önem taşıdığını belirten sektör temsilcileri, bu sayede başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere Türk ekonomisinin kazançlı çıkacağı görüşünde.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında, konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

Erdoğan, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sektör temsilcileri, uzun zamandır dillendirdikleri ve talep ettikleri bu gelişmenin hem sektöre ve hem de ekonomiye büyük kazanımlar sağlayacağını dile getiriyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Emlak Bankasının tekrar faaliyet göstermesinin, sektör açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Temennimiz bankanın sektörü rahatlatacak ve önünü açacak yeniliklerle birlikte faaliyet göstermesi. Mesela banka sektöre destek vermek için gayrimenkul fonu oluşturabilir." dedi.

Firmaların, sektörün ihtiyacına göre konut, ofis veya dükkanını iyi bir indirimle banka fonuna satabilmesi gerektiğine dikkati çeken Durbakayım, konut üreticilerinin sahip olduğu gayrimenkulleri bu bankaya teminat olarak verip düşük maliyetli kredi kullanabilmesi gerektiğini vurguladı.

Durbakayım, "Belirli bir süre sonra bunu elden çıkaran banka, hem sektörün finansman teminine hem de konut kredileri veya mortgage'a imkan sağlamış olur. Diğer taraftan erişilebilir konut üretimi için potansiyel arsa geliştirilmesi konusunda da sektöre destek verebilir. Bankanın yapabileceği bir önemli faaliyet ise konut üretici ile arsa sahibinin birlikte geliştirecekleri projelerde fizibilite hazırlayıp rapor sunması olacaktır." şeklinde konuştu.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, program kapsamında gayrimenkul sektörüne ilişkin çok değerli projelerin açıklandığını belirterek, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasının tekrar faaliyete geçirilecek olmasını son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Ekonomiye sağladığımız katma değer artacak"





Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, 2001 yılından beri tasfiye sürecinde olan Emlak Bankasının yeniden faaliyete geçecek olmasıyla gayrimenkul ve inşaat sektörünün, dolayısıyla Türk ekonomisinin çok büyük kazanım elde edeceğini söyledi.

Babacan, "Emlak Bankasının konut, arsa, gayrimenkul ağırlıklı olarak yeniden faaliyete geçmesi beklentilerimiz arasında yer alıyordu. Bu sayede çok sayıda nitelikli konutu Türkiye'ye kazandırarak hem sektördeki canlılığı diri tutmuş hem de ekonomimize sağladığımız katma değeri artırmış olacağız." diye konuştu.

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 100 Günlük Eylem Planı sayesinde Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olacağını belirterek, bu plan içerisinde gayrimenkul ve inşaat sektörüne ilişkin çok önemli maddelerin yer aldığını aktardı.

Bunlardan en önemlisinin 2001'de tasfiye süreci başlatılan Emlak Bankasının yeniden sektöre kazandırılması olduğunu kaydeden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM lojmanları, TRT sitesi, TCMB binası, Milli Savunma Bakanlığı konutları gibi çok sayıda değerli kurumun yapılarının ülkemize kazandırılmasında öncü olan Emlak Bankasının yeniden işlerlik kazanması, hem sektörümüze hem de ekonomimize yeni bir soluk kazandıracak. Sektörümüzde elimizde olmayan nedenlerden ötürü zaman zaman durgunluk yaşanabiliyor. Bu noktada Emlak Bankasının devreye girmesi, sektörel canlılığın sürdürülmesi, ekonomiye sağladığımız katma değerin artırılması açısından çok önemli bir adım."





- "Hem sektör hem de ekonomi rahatlayacak"





İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, kentsel dönüşümün acilen tamamlanması açısından kamunun etkin rol oynamasının oldukça önemli olduğunu belirterek, "Planlama açısından kamunun aldığı rolün yanında finansman tarafı acilen çözülmesi gereken konuların başında gelmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşüm çalışmalarının özel sektörün tek başına yürütebileceği boyuttan oldukça uzak olduğunu vurgulayan Çulhalık, acilen kamunun finansman yönünden devreye girmesi gerektiğini bildirdi.

Çulhalık, "Emlak Bankası, uzun vadeli ve uygun borçlanma yöntemleri oluşturulması dönüşüm çalışmalarının kesintisiz sürmesini sağlayacak. Bu konu ile direk ilgilenen ve asıl görevi gayrimenkıl finansmanı olan bankanın devreye girmesi hem sektörü ve hem de ekonomiyi oldukça rahatlatacaktır." diye konuştu.