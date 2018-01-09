Emlak Konut'tan 2018'de 1,8 milyar TL kar hedefi

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 2017 yılında 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve KDV hariç 7,7 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Emlak Konut 2018'de 7,2 milyar TL'lik satış ile 1,8 milyar kar hedefliyor." dedi.

Kurum, 2017 yılının genel değerlendirmesini ve 2018 yılı hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı.

İnşaat sektörünün 2017 yılında ülkenin büyümesine yüzde 20 katkı sağladığını aktaran Kurum, Türkiye'nin genç nüfus, şehirleşme ve çalışan nüfus avantajıyla her yıl 600 bin konut açığı bulunduğunu ifade etti.

Emlak Konut GYO'nun, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017'de 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve KDV hariç 7,7 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdiğini kaydeden Kurum, şu bilgileri verdi:

"2017 yılı faaliyetlerimize göz attığımızda 1,27 milyar TL değerinde arsa alımı gerçekleştirdik. 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 9 adet gelir paylaşım ihalesini başarı ile tamamladık. Bu ihalelerde yaklaşık 13 milyar TL'lik bir değer oluşturduk. Şirketimiz 2017 yılı içerisinde çeşitli büyük ölçekli projelerini tamamladı. Baktığımız zaman 2017 yılı içerisinde teslim ettiğimiz projelerimizdeki satış oranı yüzde 95'i bulmuş durumda. 2018 yılında ise teslimi planlanan projelerimizdeki satış oranı şimdiden yüzde 74 oranını yakalamış durumda."





- "Doğrudan yatırımın yüzde 23'ü gayrimenkul yatırımlarından"





Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum, başarılı geçen bir yılın ardından yakalanan bu başarıyı devam ettirmek istediklerini belirterek, "Sektörümüz ülke ekonomisinin en önemli çarklarından birisi durumunda. Çarpan etkisiyle birçok yan sektöre katkı sağlayan gayrimenkul sektörümüz istihdam konusunda da ekonomiye ciddi destekler veriyor. Lokomotif konumdaki sektörümüzün 2018'de de güçlü duruşunu ve yatırımlarını devam ettireceğine olan inancımız tam." diye konuştu.

Kurum, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sürdürdüğü kentsel dönüşüm sürecinin önemli gündem maddeleri arasında olacağını düşündüklerini aktararak, "Yine 2018'in ülkemizde artan güven ortamı ile konut ediniminde yabancılara sağlanan teşvikler sayesinde konut satışları açısından önemli bir yıl olacağına inanıyoruz. Baktığınız zaman 2011-2016 yılları arasında Türkiye’ye yapılan 85 milyar dolarlık doğrudan yatırımın yaklaşık yüzde 23'ünün gayrimenkul yatırımlarından kaynaklandığını görebiliriz. Bu konuda bizlerde yurt dışındaki organizasyonlara ve fuarlara her yıl olduğu gibi 2018 yılında da katılarak tanıtım ve satış faaliyetlerine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mevcut 5,3 milyar TL değerindeki arsa portföyü içerisinden, İstanbul'da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi merkezi konumlarıyla dikkati çeken arsaları ihale etmeyi planladıklarını vurgulayan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca Anadolu'da Ankara Saraçoğlu'nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2,1 milyar TL olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar TL'lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2017 yılında ihalesini yaptığımız ve ruhsat alım işlemlerini sonlandıracağımız projelerimizin lansmanlarını da 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede 2018 için 7,2 milyar TL seviyesinde satış hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 830-850 bin metrekare bağımsız bölüm satışı ve toplamda 1,8 milyar TL net kar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."







- "Mahal listesinin bu kadar üst olmaması gerekiyor"





Murat Kurum, bundan sonra bu kadar lüks proje yapılmaması gerektiğine işaret ederek, "Lüks derken; 2 sosyal tesis, hamam, sauna, duvar kağıdı gibi... Birçok projede yüzde 35-40 ithal malzeme kullanılıyor. İster istemez rekabet edebilmek adına diğer projeden öne çıkmaya çalışıyor. Birçok projenin daha iyisi yakın zamanda yapılamaz. Bizim daha muhafazakar projeler çizmemiz gerekiyor. Yüzme havuzu yapıyorsak eğer dışarıya bağımsız ünite olarak verip hem sitenin hem de bölgenin faydalanabileceği havuz haline getirmemiz lazım ki aidatlar ve maliyetler düşsün." yorumunu yaptı.

Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da metrekaresi 15-30 bin avroya satılan yerlerde yapılanların Türkiye'de metrekaresi 10 bin lira olan yerlerde yapılmaya çalışıldığını aktaran Kurum, "İstanbul'daki oteller Fransa'nın Nice'inde yok. Mahal listesinin bu kadar üst olmaması gerekiyor. Bizim burada yapmamız gereken mühendisliği, mimarlığı öne çıkarmak. Teknik ve imalat kalitesini öne çıkarmamız gerekiyor. Biz bunu yapmaya başladık. Bundan sonraki projelerimizde de bu eğilimle devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, bundan 10 sene önce yüksek katlı konutlara rağbet edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman yüksek yapıyı tartışmıyorduk. 'Çok önemli değil, sağlam olsun' diyorduk. Hatta bir ara yüksek manzaralı konutlar daha öncelikliydi. Yukarıya çıkıyorsunuz, manzara görüyorsunuz. Şimdi ne oldu? Bakın 10 senede ne kadar değişiyoruz. Şu an 'daha az katlı, daha az yoğunlukta olmalı' diyoruz. Gelişiyoruz aslında. Bir 10 sene sonra 5 kat da bize sosyal konut gibi gelecek. 'Biraz daha şehrin dışına bahçeli bir eve gitmemiz gerekiyor' diyeceğiz. 10-15 sene sonra bunu söyleyeceğiz. Bu aslında gelişme süreci. New York'un göbeğinde üst düzey aileler oturmuyor. Hepsi 30-50 kilometre dışarıda oturuyorlar. Trenle, arabayla yarım saatlik yoldan geliyorlar. Fransa, İngiltere, Almanya'ya bakın şehir içi çok fazla tercih edilmiyor. Biz de süreç içerisinde burada yavaş yavaş dışarıya gitmeye başlıyoruz."





- "415,1 milyon lira yabancıya satış yaptık"





Kurum, şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak -31 Aralık 2017'de, 6 bin 714 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiğini belirterek, bu satışların toplamda KDV Hariç 415,1 milyon lira değerindeki 472 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bugün itibarıyla Emlak Konut GYO'nun toplam varlıklarının yaklaşık 20 milyar TL'ye yükseldiğini kaydeden Kurum, "2017'de kar eden projelerin yüzde 95'i satılmış durumda. Doğru yerde, doğru proje yapınca oluyor. 2018'de bitireceğimiz projelerin de yüzde 74'ü satılmış durumda. Talep var. 2019'da bitecek projelerin ise yüzde 46'sı şu gün itibarıyla satılmış durumda." bilgisini verdi.

2017 yılı ocak ayında 2017 yılı için 8 milyar TL toplam satış değeri, 1,3 milyon metrekare satılabilir alan büyüklüğü ve 9 bin 900 adet toplam bağımsız bölüm satış hedefleri olduğunu duyurduklarını anımsatan Kurum, "Bugün itibarıyla açıklamış olduğumuz 2017 yıl sonu verilerine göre; satılan bağımsız bölümlerin toplam değeri 7 milyar 735 milyon TL ve böylece hedefimize yüzde 96 oranında ulaştık. 2017 yılında 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğüne ulaştık." ifadelerini kullandı.



Kurum, İstanbul'da 2 yıldır süren düzeltme hareketinin bitmek üzere olduğunu ve fiyatların daha fazla düşemeyeceğini söyledi.







- "Kampanya projeye göre değişecek"





Emlak Konut GYO'nun 84 ay, 0 faiz, senetli satış kampanyası yapacağı haberlerine ilişkin bir soru üzerine Kurum, şunları söyledi:

"Biz hem bankaları hem de yüklenicileri rahatlatmak istedik. Diyelim ki; bankalar bizim ilk kampanyada 1,5 milyar liralık kredi vermişler. O kredide yüzde 35-40 Emlak Konut payı var, diyelim ki 600 milyon. Bankaya 60 aya yüzde 25, 84 aya yüzde 37'lere varan katkı veriyorlar. Biz o 600 milyonu 'bankadan çekmeyin gelin bizim bünyemizde verelim' diyoruz. Kimse katkı da vermez. Bankalar da sektöre vereceği krediyi 1,5 milyar lirayı daha fazla konuta versin. Bunu paylaştık. Bankalar da olumlu karşıladılar. 3 aylık dönemde bir kampanya yapacaklar. Ancak bu kampanya 84 ay, 0 faiz diye net bir şey olamaz. 84 ay 0 faiz yüzde 37... Hiçbir müteahhitin yüzde 37 kazandığını düşünmüyorum. Dolayısıyla 84 ay, 0 faizi yapamaz. 60 ay bile yüzde 26'lara geliyor. Bu bile maliyetine karsız satış demek."

Kurum, kampanyanın projeye göre değişeceğini dile getirerek, "Diyelim ki 1 kişi 500 bin liralık konut alıyor. 100 bin lirasını aldığımızı düşünün. Diyelim ki o projede Emlak Konut'un payı yüzde 40. Kalan 400 bin lirada 'bankaya gitme gel kendi bünyemde banka ne yaparsa aynısını yapıyorum' diyorum. Bankaya gidip katkı kredisi ödeme. Bankanın yaptığı indirimi de kendi bünyemizde yapmış oluyoruz. 3 aylık dönemde 'bankaya gitme bana gel' diyorum. Çünkü yüzde 35-40 katkılar vermek gerçekten zor." şeklinde konuştu.

Kurum, Galatasaray'ın Riva arazisinde bu yıl lansmana çıkmayı düşündüklerini belirterek, "Ruhsat sürecindeyiz.Mayıs ayında olmazsa temmuz, ağustos ayı gibi satışa çıkabiliriz." bilgisini verdi.