Emlak Yönetim AŞ Genel Müdürü Ayhan Karaca oldu

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştirak şirketi Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürlüğüne Ayhan Karaca atandı.

Edinilen bilgiye göre, Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Hasan Durhat'ın Fatih Belediye Başkan Yardımcısı olarak kurumdan ayrılması üzerine boşalan makama, Ayhan Karaca getirildi.

- Ayhan Karaca kimdir?

Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünden 1994'te mezun olan Karaca, 2004 yılına kadar özel sektörde stajyer mali müşavir ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. 2004 yılında TOKİ Finansman Daire Başkanlığında uzman olarak çalışmaya başlayan Karaca, 2007'de şube müdürü oldu.

2007-2008 yıllarında Finansman Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevini icra eden Karaca, Eylül 2008 ila Nisan 2019 arasında Finansman Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Karaca evli ve 3 çocuk babasıdır.