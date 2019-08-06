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EmlakBank'ın uzun vadeli kredi notu "B+" olarak belirlendi

- Fitch Ratings, EmlakBank'ın "Uzun Vadeli Yabancı Para" cinsinden kredi notunu "B+" olarak duyurdu

EmlakBank'ın uzun vadeli kredi notu
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İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ilk kez değerlendirmeye aldığı Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın (EmlakBank), "Uzun Vadeli Yabancı Para (YP)" cinsinden kredi notunu "B+" olarak açıkladı.

EmlakBank'tan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısını 4,6 milyar TL'ye ulaşan aktif büyüklük ile tamamlayan banka, kısa sürede Fitch Ratings'den kredi rating notu aldı.

93 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle hizmet veren EmlakBank, Mart 2019'da başladığı faaliyetlerine önemli adımlarla devam ediyor. EmlakBank, faaliyette olduğu ilk üç aylık dönemde elde ettiği pozitif tabloyla piyasalara önemli katkı sağlayacağına dair güçlü bir mesaj verdi.

Kuruluşundan bu yana sektöre güven sağlayan EmlakBank'ın dört ay gibi kısa bir sürede rating notu alma başarısında "Gücüne Güven Türkiye" hedefiyle attığı adımlar rol oynadı.

EmlakBank'ın, aldığı Uzun Vadeli YP notunun sektördeki en büyük bankalar ve kamu bankalarıyla aynı seviyede olması (B+) hem EmlakBank açısından hem de bankacılık sektörü açısından olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

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