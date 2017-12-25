Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Emniyet Genel Müdürlüğünden yılbaşı tedbirleri

- Halkın yoğun olduğu eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ile ana arterlerde kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorlu devriyeler arttırılacak - Halkın yeni yıla girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların tekrarlanmaması için tedbir alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünden yılbaşı tedbirleri

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın yoğun olduğu eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ile ana arterlerde kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorlu devriyeler arttırılacak.

Yılbaşı tatili nedeniyle yolcu sayısının artacağı hava, deniz limanları, gar ve terminaldeki devriye ekipleri takviye edilecek, özel güvenlik görevlileri uyarılacak.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışlara mahal verilmemesi amacıyla denetimler arttırılacak.

Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşımacılık yapan araçlarda ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak kontroller arttırılacak.

Halkın yeni yıla girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların tekrarlanmaması için tedbir alınacak.

Kutlamalarda kullanılması muhtemel piroteknik maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek.

Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet ile buna benzer ihbarlar üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıklaştırılacak.

Halkın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla müracaat edilebilecek telefon numaraları basın ve yayın organları vasıtasıyla önceden duyurulacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüPolisYılbaşıYılbaşında Alınacak Asayiş Tedbirler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5