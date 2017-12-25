Emniyet Genel Müdürlüğünden yılbaşı tedbirleri

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın yoğun olduğu eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ile ana arterlerde kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorlu devriyeler arttırılacak.

Yılbaşı tatili nedeniyle yolcu sayısının artacağı hava, deniz limanları, gar ve terminaldeki devriye ekipleri takviye edilecek, özel güvenlik görevlileri uyarılacak.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışlara mahal verilmemesi amacıyla denetimler arttırılacak.

Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşımacılık yapan araçlarda ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak kontroller arttırılacak.

Halkın yeni yıla girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların tekrarlanmaması için tedbir alınacak.

Kutlamalarda kullanılması muhtemel piroteknik maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek.

Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet ile buna benzer ihbarlar üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıklaştırılacak.

Halkın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla müracaat edilebilecek telefon numaraları basın ve yayın organları vasıtasıyla önceden duyurulacak.