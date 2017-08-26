Emniyet Genel Müdürü Altınok, Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bosna Hersek Polis Teşkilatı Koordinasyon Daire Başkan Yardımcısı Mile Juric ile görüştü.

Bosna Hersek Polis Teşkilatı Koordinasyon Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınok'un, iki ülkenin emniyet heyetleri arasında yapılan görüşmede, Türk polisinin terörle mücadelesinden bahsettiği kaydedildi.

Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda da bilgi veren Altınok, Bosna Hersek'in ilgili makamlarının bu konuda Türk polisine destek olması gerektiğini vurguladı.

Juric de Altınok'a, başkan yardımcısı olduğu birimin yetkilerinden bahsederek Bosna Hersek'in güvenlik sistemindeki rolünü anlattı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un da katıldığı görüşmede, Bosna Hersek ile Türk polisi arasındaki iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Söz konusu iş birliğinin geliştirilmesinin, polis teşkilatlarının çalışmalarına önemli ölçüde katkı sağlayacağı vurgulandı.



