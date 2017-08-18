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Emniyet Genel Müdürü Altınok Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanı...

Emniyet Genel Müdürü Altınok Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Akın Karatay, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da yer aldı.

Altınok, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Güzeloğlu ile makamında görüştü.


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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHasan Basri GüzeloğluSelami Altıno
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