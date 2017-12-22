Emniyet Genel Müdürü Altınok Hakkari Valisi Toprak'ı ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Hakkari'ye gelen Altınok, valilik binasında Toprak tarafından karşılandı.
Burada valilik şeref defterini imzalayan Altınok, ardından Toprak ile makamında bir süre sohbet etti.
Toprak, Altınok'a el dokuması kilim ve Hakkari balı hediye etti.
Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da hazır bulundu.