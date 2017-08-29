Emniyet Genel Müdürü Altınok, Konya'da

KONYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, yurt genelinde başlatılan yaklaşık 63 bin emniyet ve jandarma personelinin görevlendirildiği trafik uygulaması kapsamında Konya'daki denetime katıldı.

Altınok, Konya-Ankara Karayolu'nda trafik güvenliğini sağlamak için bayram tatili boyunca sürecek tedbirleri yerinde inceledi. Birlik Parkı mevkisinde kurulan trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden Altınok, buradaki görevli polislere başarılar diledi.

Denetim sırasında çevrilen iki otomobil ile bir otobüsünün yolcularıyla bir süre sohbet eden Altınok, vatandaşları emniyet kemerlerini takmaları, trafik kurallarına uymaları ve yolculuk sırasında mola vererek yola zinde bir şekilde devam etmeleri uyarısında bulundu.

Altınok, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, iyi tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Burada konuşan Altınok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, "Frene değil, kurala güven" sloganıyla trafik ve asayiş uygulaması başlattıklarını söyledi.

- Son 9 yılın kaza oranları ortalamasında düşüş var

Altınok, uygulamanın her bayram süresince gerçekleştirilen rutin bir uygulama olduğunu ancak kendileri için önem arz ettiğini vurgulayarak, "Son 9 yılın kaza oranları ortalamasında önemli bir düşüş sağladık. Bütün teşkilatımız bu işin içinde. Sadece trafik ekiplerimiz değil, diğer birimlerimiz, çevik, asayiş, KOM, terörde çalışan arkadaşlarımız beraber çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında görevli yaklaşık 63 bin personelin uygulamaya katıldığını belirten Altınok, "Amacımız bu bayramda kazaların, ölümlerin daha az olduğu, insanların sevdiklerine daha rahat ulaşabilecekleri bir ortam sağlamak. Bayram dönüşünde de bu bayram sevincini milletimizle hep beraber yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Altınok, herkesin tatil yaptığı süreçte, milletin huzuru için emek veren personeline teşekkür etti.

- "Frene güvenmeyeceğiz, kurala güveneceğiz"

Trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Altınok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyor, o kurallara uydukları süreçte de bayramın onlara daha mutlu bir ortam sağlayacağına inanıyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, acıyı yaşamayalım. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu bayram daha az kazanın yaşandığı bir bayram olacak. İnşallah insanlarımız da acıyı yaşamayacaklar. Kazasız, belasız bir bayram diliyoruz. Frene değil, kurala uyacağız. Frene güvenmeyeceğiz, kurala güveneceğiz."