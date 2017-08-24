Emniyet Genel Müdürü Altınok, Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Kosova'daki temasları kapsamında mevkidaşı Şpend Macuni ile bir araya geldi.

Kosova Polisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosova Emniyet Genel Müdürü Macuni görüşmede, ziyaretinden dolayı Altınok'a teşekkürlerini ifade etti.



Macuni, Kosova polisinin güvenliği sağlamada, organize suçla mücadelede, terör ve şiddetli aşırıcılığı önlemek için diğer polis teşkilatları ile iş birliğinde profesyonel kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Altınok da Kosova polisinin özellikle Türk polisi ile olan iş birliğini takdir ettiğini ifade etti.

Kosova emniyetine olan desteğin tüm kapasiteyle devam edileceğini vurgulayan Altınok, ülkedeki polis memurlarına da farklı alanlarda gerekli eğitimin sağlanacağını bildirdi.



Ayrıca iki ülke emniyet heyetleri arasında yapılan görüşmede, Kosova polisinin Interpol ve diğer uluslararası polis teşkilatlarına dahil olması yönünde gelecekte de karşılıklı iş birliği yapılmasında fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

Altınok'a temaslarında, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da eşlik etti.