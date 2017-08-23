Emniyet Genel Müdürü Altınok Makedonya'da

ÜSKÜP (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Makedonya'daki temasları kapsamında Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile bir araya geldi.



Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Spasovski görüşmede, Türkiye ile ülkesi arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının emniyete ilişkin zorlukların aşılması yönünde büyük önem taşıdığını belirtti.



Spasovki, Türkiye'nin, Makedonya'ya özellikle İçişleri Bakanlığının kapasite ve güvenliğinin artırılması yönünde, bağımsızlığından itibaren sunduğu destekler için teşekkür etti. Spasovki, "Başta yasa dışı göç, insan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, radikal ve şiddetli aşırıcılık, terör ve terör örgütleri olmak üzere tüm güvenlik tehditleri ile sadece ortak çabalarla başa çıkabiliriz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, iki ülke emniyet heyetleri arasında yapılan görüşmede, Üsküp'teki İdrizova Eğitim Merkezi ve Ankara Polis Akademisinde ortak eğitim düzenlenmesine ilişkin konular da ele alındı.

Altınok'a temaslarında, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da eşlik etti.