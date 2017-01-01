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Emniyet Genel Müdürü Altınok'tan polise yeni yıl mesajı

-Altınok, polis telsizinden yayımlanan mesajında, teşkilat mensuplarının ve ailelerinin yeni yılını kutladı

Emniyet Genel Müdürü Altınok'tan polise yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, polis telsizinden yayınlanan mesajında, teşkilat mensuplarının ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

Altınok, 2017'nin ilk dakikalarında polis telsizinden yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Her koşulda, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden şer odaklarıyla kahramanca mücadele eden, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2017 yılında ülkemizde barışın, kardeşliğin ve demokrasinin güçlenmesine en büyük katkıyı vereceğinize olan inançla ve değerli ailelerinizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."

Öte yandan, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın polis telsizinden emniyet personelinin yeni yılını kutladığı mesajı yayınladı.

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