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Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenleme

- 694 sayılı KHK ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı "Özel Harekat Başkanlığı" olarak değiştirilerek Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkartıldı - Düzenleme ile Özel Harekat Dairesi Başkan Yardımcıları ile Özel Harekat Müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü olacak

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenleme

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı "Özel Harekat Başkanlığı" olarak değiştirilerek Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkartıldı. Düzenleme ile Özel Harekat Başkan Yardımcıları ile Özel Harekat Müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü olacak.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılarak Özel Harekat Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkarıldı.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Emniyet Teşkilat Kanunu'nun görev unvanlarını düzenleyen ilgili maddesine "Polis Akademisi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Başkanı" ibaresi, "Polis Akademisi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Başkan Yardımcısı" ibaresi ve "Havacılık Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Müdürü" ibaresi eklendi.

Özel Harekat Başkanlığı, aynı kanunun Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra yapılanmasını düzenleyen maddesinde Teftiş Kurulu Başkanlığından sonra yer alacak.

Özel Harekat Başkanının mali ve diğer özlük hakları hakkında Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile aynı seviyede Polis Teftiş Kurulu Başkanına ilişkin hükümler uygulanacak.

Düzenleme ile Özel Harekat Başkanı, Yardımcıları ve Özel Harekat Müdürü için Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra yapılanmasına yeni kadrolar ihdas edildi.

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694 Sayılı KHKResmi Gazete
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