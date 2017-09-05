Emniyeti işgal eden cuntacı makam koltuğuna oturdu

KARS (AA) - Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişiminde bulundukları ve FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları iddiasıyla Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli eski astsubay Yasin Yassıdaş, uzman çavuş Serkan Diler, uzman onbaşılar Zekai Tunç, Ali Parlar ve sözleşmeli er Özhan Apo'nun yanı sıra 9 özleşmeli er, bir uzman onbaşının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 askeri personel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 74 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ile darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarıldı.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sarıkamış ilçesindeki cuntacı askerler, kışlalarından ayrılarak bazı kurumları ele geçirmek için harekete geçtiğine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan Sarıkamışlı vatandaşlar, kurumlara girmeye çalışan cuntacı askerleri kısa sürede püskürterek kışlalara geri dönmelerini de iddianamede anlatıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı gecede askerlerle birlikte ilçe emniyet müdürlüğüne giden ve "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi" davasından tutuklu olarak yargılanan eski 1. Komando Tabur Komutanı yarbay Gürhan Yener, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Yaşa Tugay Yalçın'ın işgal ettiği makam koltuğuna oturduğu öne sürüldü.

Çarpıcı detayların bulunduğu iddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan tutuklu olarak yargılanan uzman onbaşı Zekai Tunç, bölük komutanının "bütün bölük göreve gelsin, tabur içtima var" mesajıyla bölüğe gittiğini beyan etti.

"Ne yaya ne araç geçmeyecek"

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede bazı noktaları tuttuklarını ifade eden Tunç, "Araçtan inip Ziraat Bankasının yanına geçtik ikişerli olarak köşe başlarını tuttuk. Tabur Komutanı Piyade Yarbay Gürhan Yener, 'yoldan kimse geçmeyecek, yollar kapalı, sokağa çıkma yasağı var, ne yaya ne araç geçmeyecek' deyip yanımızdan ayrıldı. Bölük komutanımız bize emniyet müdürlüğü kısmına geçin oranın güvenliğini alın deyince oraya geçtik." savunmasını yaptı.

"Havaya birkaç el ateş etti"

Halkın askerlere tepki verdiğini ve kışlaya dönemleri için slogan attıklarını beyan eden Tunç, şunları kaydetti:

"Tabur Komutanı Gürhan Yener müdüriyet giriş kapısından çıktı, bende peşinden onu takip ettim. Halk ile komutan konuşmaya başladı, halk onu dinlemeden 'kışlanıza dönün' dedi. Tabur Komutanı oradan da ayrılıp Ziraat Bankası yanına gitti, orada da halk birikmişti. Onlar da 'asker kışlasına dönsün' diye bağırıyordu. Tabur Komutanı Gürhan Yener, elindeki uzun namlulu tüfekle havaya birkaç el ateş etti. Halk ona rağmen durmayınca, geri çekildik."

"Gürhan Yener odadaki masanın makam koltuğunda oturuyordu"

Tutuksuz yargılanan sözleşmeli er K.Ç. de emniyet müdürlüğü binasına gittiklerini ve Zekai Tunç ile emniyet binası içerisine girdiklerini ifade ederek, "Doğrudan binanın ikinci katına çıktık ve bir kapının önünde beklemeye başladık. Kapı açıktı, Yarbay Gürhan Yener odadaki masanın makam koltuğunda oturuyordu. İçeride bir yüzbaşı, bir başçavuş ve bir binbaşı vardı. Ayrıca odanın içerisinde sivil giyimli 4-5 şahıs vardı ve bellerinde açık vaziyette tabanca olduğu ve ellerinde polis telsizi olduğu için polis olduklarını tahmin ettim." ifadelerine yer verdi.

Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli astsubay Yasin Yassıdaş, uzman çavuş Serkan Diler, uzman onbaşılar Zekai Tunç, Ali Parlar ve sözleşmeli er Özhan Apo'nun yanı sıra 9 sözleşmeli er, bir uzman onbaşının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 askeri personelin, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

İddianamede ayrıca, tutuklu sanıklar Ali Parlar, Özhan Apo ile tutuksuz yargılanan H.İ. için "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.