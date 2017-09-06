Emniyet'in koordinasyon toplantısı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün eylül ayı ilk koordinasyon toplantısı, 15 Temmuz gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ile terör gazisi eski Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in katılımıyla yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve ilgili birim amirleriyle eylül ayı koordinasyon toplantısı için Dikmen'deki Emniyet Genel Müdürlüğünde bir araya geldi.

Toplantıya 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci hainler tarafından başından vurulan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve Bingöl'de izinsiz gösteri sırasında hasar gören iş yerlerini gezdiği sırada teröristlerin saldırısına uğrayarak yaralanan eski Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker de katıldı.

Altınok, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, kahraman gaziler Aslan ve Ülker'i aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polis olmanın farklı bir şey olduğuna işaret eden Altınok, şöyle devam etti:

"Allah'a hamdüsena olsun, tanıdığım günden beri bu teşkilat sıkıntıda, problemde, acıda ve mutlulukta hep ayakta, birlik ve dirlik içerisinde. Bu arada bir sürü şehit verdi bu teşkilat, bir sürü de gazimiz var. Bir taraftan cenazelerimizi defnederken bir taraftan da mücadeleye devam ettik. Kahramanlardan ikisi burada ama binlerce kahraman gazi arkadaşımız var. Gazilerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Gerek Turgut'u gerek Atalay'ı ekranda gören arkadaşlarımızın yüzündeki mutluluğu ve tebessümü hissediyorum. Allah, hem memlekete hem millete hem de teşkilatımıza zeval ve sıkıntı vermesin."

İl emniyet müdürlerinin video konferans yöntemiyle dahil olduğu toplantıda Altınok, Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleşen trafik kazalarına dikkat çekerek, trafikle ilgili alınacak önlemlerin, en az terör ve uyuşturucuyla mücadele için alınan önlemler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Altınok, teşkilatta yeniden göreve başlayan bekçilerin, polisler ile uyum içerisinde asayişten teröre birçok suçun önlenmesinde önemli rol üstleneceklerine inandığını belirtti.

Toplantıda ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılında okullarda alınması gereken güvenlik önlemleri görüşüldü.

Altınok, toplantının sonunda tüm birim amirleri ve personele bayram boyunca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.