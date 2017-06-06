Emniyette atama ve yer değiştirmeler yapıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünde, 2017 yılı genel atama dönemi kapsamında bazı personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünde, 2017 yılı genel atama dönemi kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis ve polis memurlarından bazılarının 1. hizmet bölgesinden 2. hizmet bölgesine ve 2. hizmet bölgesinden 1. hizmet bölgesine atamaları ile aynı bölgedeki personelin yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmalarını önümüzdeki hafta sonuçlandırması bekleniyor.

Muhabir: Orhan Onur Gemici

