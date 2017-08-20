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Emniyette bazı daire başkanlıklarına atama yapıldı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğündeki bazı daire başkanlıklarına atama yapıldı

Emniyette bazı daire başkanlıklarına atama yapıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğündeki bazı daire başkanlıklarına atama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve merkeze bağlı bazı birimlerine Soylu imzasıyla yapılan atamaya göre, 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinden Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Özel Güvenlik Daire Başkanı, Aksaray Emniyet Müdürü ve vekaleten 1. Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Selami Hüner asaleten 1. Hukuk Müşaviri, Polis Başmüfettişi Kemal Şahin ise Haberleşme Daire Başkanı oldu.

Öte yandan Koordinasyon Daire Başkanı Cüneyt Ünal Güvenlik Daire Başkanı, Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan Koordinasyon Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Selçuk Doğuş, Kırıkkale PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) Müdürü, Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Sivas POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) Müdürü, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Abdullah Üner ise terfien Niğde POMEM Müdürü olarak atandı.

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AtamaEmniyet Genel Müdürlüğü
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