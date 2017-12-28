Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Emniyetten, bireysel silahlanma hakkında açıklama

- Emniyet Genel Müdürlüğünden, bireysel silahlanmanın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra artmadığı, aksine azaldığı bildirildi

Emniyetten, bireysel silahlanma hakkında açıklama

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, bireysel silahlanmanın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi artmadığı, aksine azaldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bireysel silahlanmanın hızla arttığına yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerler hatırlatıldı.

Haberlerde iddia edildiği gibi bireysel silahlanmada bir artış olmadığı vurgulanan açıklamada, bulundurma, taşıma ve yivli av tüfeği ruhsatlarındaki artışlar yıllık bazda verildi. Açıklamada 2014'te 78 bin 332, 2015'te 100 bin 836, 2016'da 84 bin 268 ve 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla 73 bin 38 ruhsat verildiği kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne kadar verilen ruhsat sayısının 706 bin 877 olduğu ifade edilen açıklamada, bu sayının kamu görevlileri, emekli kamu görevlileri, meslek mensupları ve can güvenliğinden dolayı kişilere verilen taşıma ve bulundurma ruhsatlarını içerdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, bu yıl güvenlik korucularına da silah ruhsatı verilmeye başlandığı hatırlatıldı.

Son 11 yılda ruhsatlı silahların sayısında azalma meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2006 yılında 85 bin 789 silah ruhsatı düzenlenmişken, 2017 yılında bu sayı 73 bin 38 olmuştur. Yivsiz av tüfeklerine verilen ruhsat sayısı ise 2014 yılında 126 bin 258, 2015 yılında 149 bin 534, 2016 yılında 145 bin 276 ve 2017 yılında ise 127 bin 702 artarak 1 milyon 641 bin 106 olmuştur. Yukarıdaki rakamlar incelendiğinde bireysel silahlanmanın yıllara göre azaldığı görülmektedir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bireysel SilahlanmaEmniyet Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5