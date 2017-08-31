Emniyetten

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı öncesinde trafik tedbirlerini artıran Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hazırladığı kliple sürücüleri riayet edilmesi gereken kurallar konusunda uyardı.

Bayram tatili süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran EGM, hazırladığı videolarla da trafik kurallarına uymanın önemine dikkati çekiyor.

Bu kapsamda hazırlanan son klipte, araçlarıyla seyahat eden bir anne ve çocuğun trafik kuralı ihlali yapan sürücü babaya gösterdikleri tepki yer aldı.

Videoda trafik gönüllüsü anne ve çocuk, saatte 90 kilometre hızla gidilmesi gereken yerde 130 kilometre hızla giden ve cep telefonuyla konuşan sürücü babayı uyarıyor.

Trafikte düzenin ve güvenliğin sağlanması konusunda emniyet ve jandarma birimlerinin en büyük yardımcılarının vatandaşlar olduğu vurgulanan klipte, "frene değil, kurala güven" uyarısı yapıldı.

Bu arada yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinden toplam 52 bin 936 personelin trafik güvenliğini sağlayacağı açıklanmıştı.