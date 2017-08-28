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Emniyetten hayvan satıcılarına "sahte para" uyarısı

- Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı için hayvan pazarlarında satış yapan üreticileri, sahte para vererek dolandırıcılık yapabilecek kişilere karşı uyardı

Emniyetten hayvan satıcılarına

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hayvan pazarlarında satış yapan üreticileri, sahte para vererek dolandırıcılık yapabilecek kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarını dolaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri üreticilere, sahte para ve gerçek paranın taşıdığı özellikleri anlatan broşür dağıttı.

Hayvan pazarındaki tüm üreticilere broşürü sayfa sayfa anlatan ekipler, aynı zamanda üreticilerin sorularını yanıtladı.

Ekipler üreticiye "Özellikle yabancı paraları almamaya çalışın" uyarısında bulunurken, yabancı para ile ödeme yapıldığında da dövizi bozdurmaya parayı veren kişi ile gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Besicilik yapan Ömer Kot, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet ekiplerinin çalışmasının yerinde olduğunu söyledi.

Bu tip dolandırıcıların kurban pazarlığına girmediğini, hemen söylenilen parayı vermeyi kabul ettiğini anlatan Kot, "Dolandırma niyetinde olanlar malın pazarlığına girmiyor. Hayvanın değerinin üstünde parayı vermeye kalkıyor. Bunu, pazar yerine gelen, daha önce alışveriş yapmış, kurban satmış arkadaşlar fark edebiliyor. Özellikle ilk kez kurban satacak arkadaşlarımızın dikkatli olması lazım" diye konuştu.

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