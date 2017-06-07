Emniyetten 'kıyafet yönetmeliği' açıklaması

ANKARA (AA) - "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında "emniyet birimlerinin isimlerinin değiştiğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Resmi Gazete’de yayımlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili, "Emniyet personelinin adı değişti" ve "Özel harekattaki personelin adı, Özel Harekat Barışı Destekleme ve Koruma Misyonlarında Görev Yapan Personel oldu. Bomba imha uzmanları ise Bomba İmha Uzmanı Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetlerinde Görevli Personel oldu" şeklinde yazılı ve görsel basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Değişiklikle, yönetmeliğe "barışı destekleme ve koruma misyonlarında görev yapan personel" ibaresi eklendiği, bu personel için özel bir bölümün ayrıldığı ve bu personele tahsis edilebilecek giyim malzemeleri ile bunların miktarı ve kullanım sürelerini gösteren bir tablo eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu birimlerde herhangi bir isim değişikliği olmadığı vurgulandı.