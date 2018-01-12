Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden, faaliyetlerini Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam ettirdiğinden Özel Harekat Daire Başkanlığının Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldığı bildirildi.

Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, faaliyetlerini Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam ettirdiğinden Özel Harekat Daire Başkanlığının Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldığı bildirildi.

Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırıldığı ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "16 Kasım 2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Sertaç Bulur

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5