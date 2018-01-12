Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, faaliyetlerini Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam ettirdiğinden Özel Harekat Daire Başkanlığının Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldığı bildirildi.

Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırıldığı ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "16 Kasım 2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Muhabir: Sertaç Bulur