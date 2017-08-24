Emniyetten sürücülere videolu uyarı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarına dikkati çekmek için bir video yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, trafik kazalarının nedenlerine vurgu yapılırken, MOBESE kameralarına yansıyan kaza anı görüntülerine yer verildi.

- "Frene değil, kurala güven"

"Bayramda sevdiklerinize güvenle ulaşabilmek için frene değil, kurala güven" mesajıyla yayımlanan videoda, geçen yıl dokuz günlük Kurban Bayramı tatili süresince, 3 bin 129 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 103 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 175 kişinin de yaralandığı hatırlatılarak kurallara uymanın önemi vurgulandı.

Sürücü kusurlarının, kaza görüntüleri üzerinden tek tek anlatıldığı görüntülerde, dikkatsizliğin yol açabileceği sonuçlar, tatile çıkacaklar için uyarılarla sıralandı.