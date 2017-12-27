Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde alkol operasyonu

Yılbaşı öncesinde 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik operasyon kapsamında aranan 21 kişi yakalandı.

Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde alkol operasyonu

ANKARA (AA) - Yılbaşı öncesinde 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik operasyon kapsamında aranan 21 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 7 bin 85 personel ve 2 bin 329 ekiple "Alkol" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 bin 568 iş yerinde yapılan arama ve denetimlerde, 228 şüpheli hakkında idari idari işlem yapıldı, aranan 21 kişi yakalandı.

Denetimlerde, 11 bin 366 şişe kaçak ve sahte içki, 4 bin 652 litre sahte alkollü içki, 5 bin 89 paket kaçak sigara, 794 sahte bandrol, 483 boş şişe ve 30 mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 24 bin 415 içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 20 tabanca, 15 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 494 mermi, 634 cinsel içerikli hap, bir miktar uyuşturucu madde ve 3 sikke ele geçirildi.

Uygulamalar sırasında iş yeri açma belgesi ve tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edilen 68 iş yerine 377 bin 897 lira idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Cankut Taşdan

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alkol OperasyonuAlkollü Içki KaçakçılığıTürkiyeYılbaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5