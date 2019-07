Emzirme serüveninde daima annelerin yanında

Anne sütünün hayati önem taşıdığının bilinciyle anne ve bebeklerin her zaman yanında olan Philips Avent, geliştirmiş olduğu emzirme çözümleri ile annelerin emzirme serüveninde de yanında olmayı sürdürüyor.



Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için anne sütüne ve sürdürülebilir emzirmeye dikkat çeken Philips, 2015 yılında başlattığı Emzirme Haftası’ndan bu yana ‘Süt Saatim’ projesiyle anneleri desteklerken, çalışan ve emziren anneler için konforlu, hijyenik bir emzirme ortamı oluşturulmasına her daim katkı sunuyor.



Bebekler sağlıklı anneler mutlu…



Bebeğine sağlıklı bir başlangıç sunmak isteyen anneler, Philips Avent’in Tekli Elektrikli Göğüs Pompası SCF332/31 ve Konfor Manuel Göğüs Pompası SCF330/60 pompasını tercih ediyor.



Benzersiz tasarımı sayesinde daha rahat sağım yapma imkânı sunan Philips Avent’in Tekli Elektrikli Göğüs Pompası SCF332/31 eğilmeye gerek kalmadan, dik oturarak süt sağmaya olanak tanıyor. Böylece anneler, süt sağarken rahatça oturabiliyor. Süt akışını nazikçe uyaran yumuşak masaj başlığı ve sütün rahat bir şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim alternatifi sunan Tekli Elektrikli Göğüs Pompası SCF332/31 hijyenik bir süt sağımına kolaylık sağlıyor. 50 desibelin altındaki ses performansı ile anneler bebeği uyurken veya gece bile rahatlıkla süt sağabiliyor.



Manuel Göğüs Pompası SCF330/60 annelere konfor sunuyor



Az sayıda parçayla kolay bir kuruluma ve hareket halindeyken kullanım sağlayan Philips Avent’in Manuel Göğüs Pompası SCF330/60 masaj başlığı sayesinde cildi rahatlatırken süt akışının nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki yaratıyor.



Hem elektronik hem de manuel göğüs pompasıyla birlikte gelen anne göğsüne benzer geniş emzik yapılı biberon başlığı sayesinde de emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeyi kolaylaştırıyor.



Philips Avent Göğüs Kalkanı SCF157/02 emzirme döneminde oluşan göğüs ucu yaralarının oluşmasını engellemeye yardımcı olur ve göğüs uçlarını sürtünmeden koruyarak göğüs uçlarının iyileşmesini sağlar. Yumuşak masaj yastıkları sayesinde hassas göğüsleri korur.Süt sağarken ya da iki emzirme arasında sızan sütü toplayarak her damlası değerli anne sütünün bebeğe tekrar verilmesine de yardımcı olur.







Philips Avent Nemlendirici Göğüs Ucu Kremi SCF504/30 cildi nemlendirmek ve göğüs uçlarını yumuşatmak için hindistan cevizi yağı ve aloe vera içeriyor.



Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucuları SCF156/00 ve SCF156/01 emzirme sırasında acıyan göğüs uçlarını korurken, çatlamış veya yaralı göğüs uçlarının iyileştirilmesini sağlar.



Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucuları SCF156/00 ve SCF156/01 olmak üzere göğüs ucu çapına göre küçük ve orta boy olmak üzere iki çeşidir bulunur. Kokusuz, tatsız, ultra ince silikondan üretilmiştir. Kelebek şekilli özel dizaynı, emzirme sırasında bebeğinin annesinin tenini ve kokusunu hissetmesini sağlayarak anne ve bebek arasında bağın kuvvetlendirilmesine yardımcı olur.







Tekli Elektrikli Göğüs Pompası (SCF332/31) tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 949,00 TL



Konfor Manuel Göğüs Pompası (SCF330/60) tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 299,00 TL



Göğüs Kalkan Seti (SCF157/02) tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL



Nemlendirici Göğüs Ucu Kremi (SCF504/30) tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL



Göğüs Ucu Koruyucuları SCF156/00, SCF156/01) tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL