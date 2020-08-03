En anlamlı sosyal sorumluluk projesi

Deniz Berdan’ın Doritos için özel olarak tasarladığı ve yaşadığımız dönemde herkesin ihtiyacına uygun olarak kullanabileceği boyunluk ve bandanalar çok yakında Ahbap Market’te satışa sunulacak! Bu satıştan elde edilen gelir Ahbap Derneği’nın eğitim, doğa, insanlar ve hayvanlar için değer katan projelerinde kullanılacak.

PepsiCo’nun yiyecek markaları arasında yer alan Doritos, yeni “Logo Yok” iletişimi ile 3 ay boyunca markasını ve logosunu tüm iletişimlerinden kaldırdığı cesur bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya kapsamında hedef kitlesi gençler olan marka, değişen günümüz koşullarına uygun bir sosyal sorumluluk projesini Ahbap Derneği işbirliği ile hayata geçiriyor. Doritos, gençlerden aldığı cesaretle “Logo Yok” kampanyasına uygun olarak ünlü tasarımcı Deniz Berdan’ın tasarladığı logosuz bandana ve boyunlukların Ahbap Derneği yararına Ahbap Market’te satışa sunulmasını sağlayacak.

Deniz Berdan’ın Doritos’un ikonik renklerini ve üçgen şeklini kullanarak markaya özel olarak tasarladığı bandana ve boyunluklar, “yeni normal” dediğimiz günlerde herkesin ihtiyacına uygun olacak şekilde kullanılabilecek. Ayrıca bu ürünlerin satışından elde edilecek gelirin tamamı Ahbap’ın eğitimi ve doğayı destekleyen, insanlar ve hayvanlar için değer yaratan projelerinde kullanılacak.

Doritos, binlerce bandana ve boyunluğun hem üretimine ön ayak olmaktan hem de başlangıç olarak büyük bir kısmını satın alarak bu yardım hareketini başlatmaktan mutluluk duyuyor.

Güçlü dayanışma örneği

Konuyla ilgili açıklama yapan PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber “Doritos’la yıllardır farklı şekillerde gençlerin hayatına dokunmayı hedefliyoruz. İletişimlerimizden logomuzu kaldırdığımız Logo Yok kampanyamız kapsamında da yine bu amaçla hareket ettik. Yaptığımız araştırmalarda gençlerin günlük hayatında bandana ve boyunluk kullanımlarının arttığını gördük. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına bağış yapan her 3 gençten birinin Ahbap Derneği’ni tercih ettiğini gördük. Bu da bize hayata geçirdiğimiz proje için ilham verdi. Ahbap Derneği ile beraber gösterdiğimiz güçlü dayanışma örneğiyle topluma fayda sağlayacağımıza inanıyorum,” dedi.

Ahbap Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu ise “Doritos ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında, Deniz Berdan’ın tasarımları ile Ahbap’ın iyiliğini ve sevgisini harmanlayarak özel tasarım boyunluk ve bandanalar ürettik. Bu ürünler sayesinde bizler doğaya, insana, hayvana ve eğitime ve hepimiz için sürdürülebilir bir geleceğe dair yürüttüğümüz projelerimize kaynak sağlarken, destekçilerimiz de bu çok özel iş birliğimizin bir hatırasını taşıyacaklar,” şeklinde konuştu.

DB Berdan markasının yaratıcılarından Deniz Berdan da “Tasarımlarımızı oluştururken Doritos’un ikonik üçgen şeklinden esinlendik ve çıtır sesini resmetmek için dürtü işaretini koyduk. Böyle bir projenin içinde yer aldığımız için çok mutluyuz” ifadesini kullandı.