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En az 10 adet yiyene bedava cantık

- Bursa'da bir pideci, "Bursa pizzası", "Bursa pidesi" ve "Lahmacunun tonton kuzeni" gibi isimlerle anılan cantıktan bir oturuşta en az 10 adet yiyenden ücret almıyor - İşletmeci Yusuf Pideci: - "10 cantık yiyebilen para ödemiyor. 'Yerim' diyenler oluyor. Meydan burası. Buyursunlar gelsinler"

En az 10 adet yiyene bedava cantık
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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda bir pideci, "Bursa pizzası", "Bursa pidesi" ve "Lahmacunun tonton kuzeni" gibi isimlerle anılan cantıktan bir oturuşta 10 adet ve üzerinde yiyenden ücret almıyor.

Bursa'da hemen hemen bütün pide salonlarında yıllardır yapılan cantık, hem fiyatı hem de lezzetiyle genellikle öğle yemeklerinin vazgeçilmezi olarak dikkati çekiyor.

Düğün ve cenaze törenlerinde de misafirlere ikram edilen bu küçük pide, kente gelen yerli ve yabancı turistlerce de sevilerek tüketiliyor.

Tarihi Kayhan Çarşısı'nda 30 yıldır cantık yapan bir işletme, Bursa dışında pek bilinmeyen bu lezzetten en az 10 adet yiyenden ücret almıyor.

İşletmeci Yusuf Pideci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, senelerdir çarşıda esnaflık yaptığını söyledi.

Mesleğinin baba ve dedelerinden kendilerine miras kaldığını belirten Pideci, işini severek yaptığını dile getirdi.

Cantığın pideden farkının maya kullanılması olduğunu anlatan Pideci, "Cantık, 400-450 derecede pişer. Lahmacun ve pide fırınlarının derecesi daha düşüktür. Sadece dana kıyması koyarız içine. 3 dakika içinde çiğ et pişmiş olur." ifadesini kullandı.

Pideci, özellikle hafta sonu siparişlere yetişmekte zorlandıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Cantık, Bursa dışında bir yerde bilinmez. Özellikle Bursa'ya gelen turistler, sosyal medyada araştırma yaptıkları karşılarına cantık çıkar. Bu yüzden yerli ve yabancı bir çok turisti burada ağırlıyoruz. Eskiden 9 cantık yiyene sonrası bedavaydı. Bu uygulama ilgi görünce değişiklik yaptık. Şimdi en az 10 cantık yiyebilen para ödemiyor. 'Yerim' diyenler oluyor. Meydan burası. Buyursunlar gelsinler."


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