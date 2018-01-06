"En bakımlı" süs tavukları şampiyonluk için yarışıyor

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Türkiye'nin en bakımlı süs tavukları, bu yıl ilki düzenlenen Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi'nde şampiyonluk için yarışıyor.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından İTA İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi", 32 ilden 80 yetiştiriciyi ağırlıyor. Gösteri kapsamında yetiştiriciler, çoğunluğunu süs tavuklarının oluşturduğu 30 ırkta yaklaşık 600 hayvanı, yarışma için yetkililere teslim etti.

İbik, kanat ve ayak yapısı, formu, desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslarla değerlendirilecek hayvanlar arasından "en bakımlı" olanları, farklı ülkelerden 6 hakemin puanlamasıyla belirlenecek. Yarın sona erecek yarışmada dereceye giren hayvanların sahiplerine, madalya ve kupa, en bakımlı hayvanın yetiştiricisine de "onur ödülü" verilecek.

- "Süs tavukçuluğu ivme kazandı"

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Ömer Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda süs tavuğu yetiştiriciliğinin ivme kazandığını söyledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın geleneksel hale getirilmesinin planlandığını belirten Kılıçoğlu, gösteriye gelecek senelerde katılımın daha fazla olacağına inandığını dile getirdi.

Ömer Kılıçoğlu, farklı ülkelerden gelen hakemlerin Türkiye'de hayvanlar ve yetiştiricilerinin iyi durumda olduğu yönünde tespitleri bulunduğuna değinerek, "Ben bundan sonra 500-600 değil de 5-10 bin hayvanla yarışmaların olacağına inanıyorum." dedi.

Kılıçoğlu, ülke genelinde hobi amaçlı süs tavukçuluğu yapan kişi sayısının artacağını düşündüğünü kaydetti. Avrupa'da bu tür gösterilerin çok yaygın olduğunun altını çizen Kılıçoğlu, şöyle konuştu:

"Normalde Avrupa'da 20 hayvanda bir şampiyon seçilir ve ikinci, üçüncü yoktur ama biz Türkiye'de ilk defa bir yarışma yaptığımız için ve hobicileri teşvik etmek istediğimiz için 20 hayvanda biri kaldırdık. Eğer ırk standartlarına uyuyorsa ve gerçekten hak ettiği puanı alıyorsa o hayvan şampiyon olabiliyor bizim yarışmamızda. Daha düşük bir puan almış hayvanımız varsa ikinci ve üçüncü seçiyoruz. Dereceye girenlere kupa ve madalya veriliyor. Burada hayvanlar ırklarına göre yarışmıyor, bireysel olarak salondaki tüm hayvanlarla yarışıyor. En yüksek puan alan ve standarda en uygun hayvana bir de onur ödülü veriliyor."

- "İşin ticari kısmı unutulmamalı"

Ömer Kılıçoğlu, süs tavuğu yetiştiriciliğinin keyifli bir hobi olduğunu, ayrıca ülke ekonomisine de katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Federasyon olarak işin sadece hobi kısmıyla ilgilendiklerini belirten Kılıçoğlu, şunları söyledi:

"Ama bunun bir de ticari kısmı olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Bugün İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan'ın tamamı, Avrupa ülkelerinden, Hollanda'ya ve Belçika'ya giderek binlerce dolarlık, hatta milyonlarca dolarlık süs hayvanı ithalatı gerçekleştiriyorlar. Bunun nedeni de Türkiye'de böyle bir temin imkanlarının olmayışıydı. Ticari anlamda ülkemize hem döviz girdisi sağlayabilmek hem de ülkemizdeki süs hayvanları yetiştiriciliğini artırarak, dostlarımızın gelir düzeyini artırmak için çeşitli çalışmalarımız var."



