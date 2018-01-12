En beğenilen belediye başkanları ödüllendirilecek

ANKARA (AA) - Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, "Oylama bittiğinde Türkiye'de halkın en beğendiği büyükşehir, il, ilçe, metropol ilçe ve belde belediye başkanı tespit edilmiş olacak." dedi.

Erer, Belediye Başkanları Birliği binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanları Birliğince düzenlenen ve Türkiye'nin 7 bölgesinde en beğenilen belediye başkanlarının seçileceği halk oylamasının 4 Ocak Perşembe günü başladığını belirtti.

Oylamanın ilk turunun 1 Şubat Perşembe günü sona ereceğini ifade eden Erer, ilk turla 7 bölgeden 35 belediye başkanının 2. tura kalacağını dile getirdi.

Erer, 2. tur oylamasının 4-16 Şubat'ta gerçekleştirileceğini, "www.baskanlarodul.com" web sitesi üzerinden oylama yapılabileceğini anlattı.

4 Ocak Perşembe gününden itibaren yaklaşık 800 bin kişinin oy kullandığını vurgulayan Hüseyin Erer, şunları söyledi:

"Sabah saniyede 530 kişi oy kullanıyordu. Hatta 9 ülkeden oy kullanıldığını gördük. Bu sürecin sonunda yaklaşık 5 milyon kişinin oy kullanacağını tahmin ediyoruz. Oylama bittiğinde Türkiye'de halkın en beğendiği büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, metropol ilçe belediye başkanı ve belde belediye başkanı tespit edilmiş olacak. Herkes kendisine yakın hissettiği beldesinin, ilinin, ilçesinin belediye başkanını desteklemiş olacak. Kayyumlar da oylamada yer alıyor."

Kullanılacak oyun, belediye nüfusuna oranlanarak başarılı belediye başkanının tespit edileceğini ifade eden Hüseyin Erer, 40 belediye başkanının ödül alacağı törenin 3 Mart Cumartesi günü Ankara MEB Şura Salonu'nda yapılacağını kaydetti.