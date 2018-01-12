Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

En beğenilen belediye başkanları ödüllendirilecek

- Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Erer: - "Oylama bittiğinde Türkiye'de halkın en beğendiği büyükşehir, il, ilçe, metropol ilçe ve belde belediye başkanı tespit edilmiş olacak"

En beğenilen belediye başkanları ödüllendirilecek

ANKARA (AA) - Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, "Oylama bittiğinde Türkiye'de halkın en beğendiği büyükşehir, il, ilçe, metropol ilçe ve belde belediye başkanı tespit edilmiş olacak." dedi.

Erer, Belediye Başkanları Birliği binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanları Birliğince düzenlenen ve Türkiye'nin 7 bölgesinde en beğenilen belediye başkanlarının seçileceği halk oylamasının 4 Ocak Perşembe günü başladığını belirtti.

Oylamanın ilk turunun 1 Şubat Perşembe günü sona ereceğini ifade eden Erer, ilk turla 7 bölgeden 35 belediye başkanının 2. tura kalacağını dile getirdi.

Erer, 2. tur oylamasının 4-16 Şubat'ta gerçekleştirileceğini, "www.baskanlarodul.com" web sitesi üzerinden oylama yapılabileceğini anlattı.

4 Ocak Perşembe gününden itibaren yaklaşık 800 bin kişinin oy kullandığını vurgulayan Hüseyin Erer, şunları söyledi:

"Sabah saniyede 530 kişi oy kullanıyordu. Hatta 9 ülkeden oy kullanıldığını gördük. Bu sürecin sonunda yaklaşık 5 milyon kişinin oy kullanacağını tahmin ediyoruz. Oylama bittiğinde Türkiye'de halkın en beğendiği büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, metropol ilçe belediye başkanı ve belde belediye başkanı tespit edilmiş olacak. Herkes kendisine yakın hissettiği beldesinin, ilinin, ilçesinin belediye başkanını desteklemiş olacak. Kayyumlar da oylamada yer alıyor."

Kullanılacak oyun, belediye nüfusuna oranlanarak başarılı belediye başkanının tespit edileceğini ifade eden Hüseyin Erer, 40 belediye başkanının ödül alacağı törenin 3 Mart Cumartesi günü Ankara MEB Şura Salonu'nda yapılacağını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanları BirliğiEn Beğenilen Belediye Başkanları ödüllendirilecekGenel Başkanı Hüseyin Erer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5