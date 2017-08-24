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"En Çabuk Oğlak Yeme Yarışması"

- Tekirdağ'da 7. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmada, 10 kilogramlık oğlağı 5 dakikada yiyen grup şampiyon oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 7. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı kapsamında "En Çabuk Oğlak Yeme Yarışması" düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Alman Tarım Birliği ve Önder Çiftçi Birliği'nce organize edilen 7. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı kapsamında, Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından "En Çabuk Oğlak Yeme Yarışması" gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya 4 grup katılırken, 10 kilogramlık oğlağı yaklaşık 5 dakikada bitiren Edirne grubu birinci oldu. Grup üyelerine 1'er gram altın verildi.

7. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, düzenlenecek farklı etkinliklerle 26 Ağustos'ta sona erecek.

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