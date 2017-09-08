BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "Dünya Çocuk Rekorları" kapsamında, "en çok çocukla turşu kurma" rekoru denemesi yapılacak.

Orhangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 il ve 60 ilçeden alınan ürünlerden birçok çeşitle yılda yaklaşık 20 bin ton turşu üretilen Gedelek Mahallesi'nde "4. Gedelek Turşu Festivali" düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Kaymakamlığı, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile Gedelek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi desteğiyle yarın başlayacak festivalde, "en çok çocukla turşu kurma" rekor denemesi gerçekleştirilecek.

"Dünya Çocuk Rekorları" kapsamında yapılcak denemeyle, Gedelek turşusunun gelecek nesillere aktarılması ve sağlığa faydaları hakkında dünya çapında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Deneme, festival alanında Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural ve heyet tarafından tescil edilecek. Gedelekli çocukların kavanozlara kuracağı turşular, dünya liderlerinin çocuklarına ve yurtlara gönderilecek.