En çok onları konuştuk!

Geçtiğimiz ay, Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapılan araştırmada basında öne çıkan gazeteler Sözcü, Sabah ve Hürriyet Gazetesi olurken, öne çıkan gazeteciler İsmail Küçükkaya, Uğur Dündar ve Celal Toprak oldu. Basında öne çıkan TV kanalları ise Fox TV, ATV ve Kanal D oldu.



Yapılan araştırma ile yazılı basında öne çıkan gazeteciler belirlendi.



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı gazeteci Celal Toprak, başarısıyla en çok konuşulan gazeteciler arasına girdi. Bu yıl, EGD tarafından 11’incisi düzenlenen “Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” ile sıkça adından söz ettiren Toprak, EGD ile yaptığı işlerle ve TGRT Haber’de yayınlanan “Celal Toprak ile İş Dünyası” programıyla medyada en çok aranan isimlerden oldu.



FOX TV’de Çalar Saat isimli programın sunucusu olan gazeteci İsmail Küçükkaya, en çok konuşulan gazeteci oldu. Küçükkaya’nın İBB başkan adayları ile ortak yayın yapması, ortak yayın öncesi Ekrem İmamoğlu ile bir otelde görüşmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. AK Parti kanadından yoğun eleştiriler gelirken, Küçükkaya görüşmeden Binali Yıldırım'ın haberi olduğunu belirtmişti.



Duayen gazeteci Uğur Dündar da en çok konuşulan gazeteciler arasındaydı. Dündar, 23 Haziran İstanbul seçimleri için yapılan ortak yayında moderatörlük için gelen teklifi reddetmesiyle ve ortak yayın sonrasında da yayına bazı eleştiriler getirmesiyle medya gündemindeydi.







En çok okunan gazeteler



Yapılan araştırmada, 17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında “Gazetelerin Haftalık Net Satışları” kategorisinde Sözcü, Sabah ve Hürriyet gazeteleri ilk 3’e girdi.



Gazetelerin net satışlarında Sözcü Gazetesi 273.251 satış ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 271.440 satış ile Sabah Gazetesi yer aldı. Hürriyet Gazetesi ise 227.806 satış yaparak üçüncü sıraya adını yazdırdı.







En çok izlenen TV kanalları



MTM’nin medya araştırması raporunun ayrıntılarına göre, en çok konuşulan televizyon kanalı 334 haberle FOX TV oldu. FOX TV, 23 Haziran’da yapılan seçim öncesi yayınladığı ortak yayınla en çok takip edilen kanal olmuştu.



Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV 237 haberle ikinci sırada yer alırken, Demirören Medya bünyesindeki Kanal D ise 227 haberle üçüncü sıraya yerleşti.



TRT Spor 171 haberle, Star TV ise 170 haberle geçen hafta yazılı basında en fazla yer bulan televizyon kanalları arasına girdi.