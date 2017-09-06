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En çok Türkiye tatili satanlar ödüllendirilecek

- Kültür ve Turizm Bakanlığı seyahat acentelerinde çalışan personele yönelik "performansa dayalı ödül" sistemini başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor - Bakanlık, 2018 tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye satış hedeflerini aşarak başarı gösteren acente çalışanlarını ödüllendirecek - Türkiye hakkında dış basında çıkan olumsuz yayınlara karşı kapsamlı bir tanıtım atağı başlatılacak, Türkiye'nin iyi imajına olumlu katkılar sağlayacak özel proje ve programlar hazırlanacak - Tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu şirketleri, turizm birlik ve dernekleriyle yürütülen ortak çalışmalar yoğunlaştırılacak, tanıtım faaliyetlerinin mekan, yer kirası, ikram ile ekipman gibi teknik giderleri bakanlıkça karşılanacak

En çok Türkiye tatili satanlar ödüllendirilecek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye satış hedeflerini aşarak başarı gösteren seyahat acentesi çalışanları ödüllendirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Tanıtma Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye'nin 2018 yılı tanıtım stratejisini uygulamaya koymaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Bakanlık, gelecek yıl da tanıtım stratejisinde farklı pazar arayışlarına ağırlık verecek, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşma hedefiyle çalışmalar yürütecek ve kültürel diplomasi faaliyetlerine yoğunlaşacak. Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin tanıtımına yönelik yeni uygulamalar da bakanlığın çalışmaları arasında yer alacak.

Türkiye'nin tanıtımında devlet ve özel sektör iş birliğini artırmayı hedefleyen bakanlık, gelecek dönemde özel sektöre sağlanan teşvik ve kredilerde ülkenin tanıtımı merkezli yeni uygulamaları hayata geçirecek.

- Dış basındaki olumsuz yayınlara karşı "tanıtım" atağı

Bakanlık, Türkiye hakkında dış basında çıkan olumsuz yayınlara karşı da gelecek yıl kapsamlı bir tanıtım atağı başlatacak.

Planlamaya göre, Türkiye turizmini etkileyen terör faaliyetleri, demokrasi, insan hakları gibi konulara ilişkin dış basında yer alan olumsuz yayınlar ve Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle yakın bölgesinde yaşanan savaşlar ile siyasi istikrarsızlıkların yol açtığı imaj sorunlarının etkilerini azaltmaya yönelik özel tanıtım çalışmaları yapılacak.

Tanıtım çalışmalarında Türkiye'nin iyi imajına olumlu katkılar sağlayacak proje ve programlar hazırlanacak.

- Teşvik mekanizması gelecek

Bakanlıkça Türkiye'ye gelen turistlerin sayısı ve turizm gelirlerini artırmak üzere, seyahat acenteleriyle ortaklaşa, önemli bir teşvik mekanizmasının da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda seyahat acentelerinde çalışan personele yönelik "performansa dayalı ödül" mekanizmasını başlatmak üzere çalışmaları sürdüren bakanlık, Türkiye satış hedeflerini aşarak başarı gösteren çalışanları da ödüllendirecek.

Böylelikle tatil paket satışlarının, buna bağlı olarak turizm gelirlerinin ve acentelerde Türkiye konusunda uzmanlaşmış, bilgili personel sayısının artırılması hedefleniyor.

- Tur operatörlerine, havayolu şirketlerine destek

Bakanlık, gelecek yıl dünya seyahat ticaretinde Türkiye'ye ilginin artması için tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu şirketleri ile turizm birlik ve dernekleriyle yürütülen tanıtım çalışmalarını da yoğunlaştıracak, açık hava, yazılı basın, televizyon, radyo ve internette ortak reklam kampanyaları yürütecek.

Ülkenin imajını olumlu etkileyecek medya mensupları, seyahat sektörü çalışanları ve sanatçı, yazar gibi kanaat önderlerinin 2018'de de Türkiye'de ağırlanmasına yönelik organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda özel sektörle planlanan bu tanıtım faaliyetlerinin mekan, yer kirası, ikram ile ses, ışık, ekipman gibi teknik giderleri bakanlıkça karşılanacak.

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