En fazla gıda israfı otellerde oluşuyor

Her gün, 800 milyonu aşkın kişi, yiyecek herhangi bir şey bulmak için mücadele ediyor ve açlıktan ölme riski ile karşı karşıya kalıyor. 2018 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu raporuna göre, 2017'de yaklaşık 821 milyon kişi kronik açlık çekmiştir. Gıda israf rakamları ve geri dönüşüm oranları karşılaştırıldığında ise yeterli bir geri dönüşüm oranı elde edilmediği dikkat çekiyor. Gıda israfının gerçekleştiği alanlar incelediğinde ise bunların başında, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan oteller geliyor.

11 Bini Aşkın Tesise Karşılık 478 “Yeşil Yıldızlı Otel”

Sürdürülebilir turizm kapsamında çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi için çevreye uyumlu sürdürülen programlar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellere verilen, "Çevre Dostu Kuruluş Belgesi" alan otel sayısı 2019 verilerine göre 478 olarak gerçekleşti. Bakanlık verilerine göre kayıtlı 11 bin 776 tesis bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Yeşil Yıldız Belgesi alan tesisler, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, tanıtım ve pazarlamalarında da bir ayrıcalık elde ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 verileri incelendiğinde, turizm yatırım belgeli ve işletme belgeli 5 yıldızlı otellerin sayısı 775 olarak karşımıza çıkıyor.

Turizm geliri incelendiğinde dünyada 14. sırada, turist sayısında ise dünyada 6. sırada olan Türkiye’yi 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre ilk 10 ayda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 22,43 artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise ilk 10 ayda, yüzde 16,09 artışla Rusya Federasyonu ilk sırada, yüzde 11,68 artışla Almanya ikinci sırada, yüzde 6,07 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi.

Turizm faaliyetlerinde hizmetler sunan oteller, yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Bu oteller aynı zamanda gıda israfının yüksek oranda gerçekleştirildiği alanlardır. Gıda israfının çok yüksek oranda gerçekleşmesi otellere ve ülke ekonomisine ciddi zararlar oluşturabilmektedir.

Dünyada Açlık Çeken İnsanların %60’ı Kadın

Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretildiğinin ancak buna rağmen her dokuz kişiden birinin kronik açlık çektiğini vurgulayan SRST Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım, şunları ifade etti: “2018 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu raporuna göre 2017'de yaklaşık 821 milyon kişi kronik açlık çekmiştir. Dikkat çeken bir diğer veri ise açlık çeken insanların %60’ının kadın olmasıdır. Her yıl açlık nedeniyle ölen kişi sayısı; sıtma, AIDS nedeniyle ölen kişi sayısı toplamından daha fazla olduğu görülüyor. Gıda israfı, bu noktada hayati öneme sahip.

Gıda israfının önlene bilmesi için israfın gerçekleştiği safhaları çok iyi incelemek gerekir. Özellikle gıda ürünlerinin yerinde ve ulaşımında gerçekleşen israf, ciddi rakamlara ulaşmış durumdadır. Aynı zamanda gıda israfından sonraki aşama olan geri dönüşüm de ön plana çıkan bir başka durumdur.

TÜİK 2018 Belediye Atık verileri incelendiğinde, atık hizmeti veren belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı belirlendi. 32 milyon 209 bin ton atığın %67,2'si düzenli depolama tesislerine, %20,2'si belediye çöplüklerine, %12,3'ü geri kazanım tesislerine gönderilirken, %0,2'si ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildiği görülüyor. Ancak 32 milyon ton atığın yalnızca %12,3’ünü geri dönüşüme kazandırabiliyoruz. Yoğun israfın gerçekleştiği oteller düşünüldüğü zaman, otellerin evsel atık hazineleri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.

50 Milyon TL Yatırım Hedefleniyor

Geri dönüşümün, işletmeleri için milli bir görev olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Gıda atıklarının belediye tesislerine iletilmeden yerinde çözülme mümkündür. SRST olarak, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının ön plana çıkartılması için evsel atıkların geri dönüşümünü milli bir proje olarak görüyoruz.

Bu kapsamda 3 farklı tipte (2kg, 100kg, 300kg) geri dönüşüm makinelerimiz ile gıda israfının yoğun gerçekleştiği otel gibi işletmelere karşı geri dönüşüm çözümleri sunuyoruz. Geri dönüşüm makinelerimiz sayesinde mutfak öncesi ve mutfak sonrası, yani pişmiş ve pişmemiş gıda atığı bir gün içerisinde hızlıca geri dönüştürülmektedir. Geri dönüşüm sonucunda ise toprağı besleyici, organik gübre elde etmek mümkün olabilmektedir. İsviçre ve Türk mühendislerin ortak çalışması olan yerli ve milli bir proje olan SRST, küresel bir sorun olan gıda israfını milli bakış felsefi ile yerinde ve sorunsuz çözüme kavuşturuyor. Her gün kayıp olan ve ya da israf edilen gıdaların dörtte biri bile, dünyadaki tüm yoksulları doyurmaya yetecektir.

Bu küresel felaketin bir parçası olmasını istemediğimiz ülkemize, sürdürülebilir çevre programları doğrultusunda 50 milyon TL yatırım hedefiyle, evsel atıkların geri dönüşümünü sağlayan makine üretim tesisini kurmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

