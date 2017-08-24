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"En güzel buzağı"yı seçtiler

- Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen, "Kültür Irkı Buzağı Yarışması"nda Simental cinsi buzağılar birinci oldu - Yarışmada dereceye giren buzağıların sahiplerine altın hediye edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen, "Kültür Irkı Buzağı Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen, "Ahlat Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri" kapsamında, Ahlat Ziraat Odasınca (AHZO) gerçekleştirilen yarışmaya, Simental ile Hoştayn cinsi 21 dişi ve 16 erkek buzağı katıldı.

Yarışmaya katılan süslü buzağılar ilginç görüntüler oluşturdu.

Dişi buzağı kategorisinde Ayvaz Ergezen'in sahibi olduğu Simental cinsi buzağı, erkek buzağı kategorisinde de Rıdvan Seydanoğlu'nun yine Simental cinsi buzağısı birinciliği elde etti.

Dereceye giren buzağıların sahipleri altınla ödüllendirildi.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, yarışmada dereceye giren buzağıların sahiplerini kutlayarak, herkesi şenliklere katılmaya davet etti.

AHZO Başkanı Necat Demirden de jüri üyelerinin hepsi birbirinden güzel buzağıları seçmekte zorlandıklarını belirterek, "Yarışmamıza ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Çiftçilerimize ve şenliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ergezen de 40 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatarak, "Buzağıyı 3 ay emzirdik. Daha sonra buzağı yemi, arpa ve kepek vererek besledik. Her sene bu yarışmalarda derece alıyorum." diye konuştu.

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