En İnovatif Sağlıklı Gıda Ödülü Duru Bulgur’a geldi

Dünyanın en önemli gıda fuarlarından Dubai Gulfood Fuarı’na katılan Duru Bulgur, geniş ürün yelpazesini ve üstün lezzetlerini fuar katılımcıları ile buluşturdu.

Duru Bulgur’un fuarda gerçekleştirdiği tadım etkinliği yoğun ilgi gördü. Başbaşılı meyve salatası, kısır, pilav çeşitleri, kuru fasulye, bakliyat salataları ziyaretçilerden tam not aldı. Bulgur ile her şey yapılabilir anlayışını benimseyen Duru Bulgur’un özellikle bulgurlu salataları ve pilavları çok beğenildi. Tamamen doğal koşullarda, sadece su ve buğday kullanarak özel taş değirmenlerde üretim yapan Duru Bulgur, yeni ülke girişimlerine devam edecek.



Duru Bulgur’a ödül



Gulfood İnovasyon Ödülleri bu sene de sahiplerini buldu. 12 farklı alanda 300 ürünün katıldığı yarışmada ürünler gıda sektörünün önde gelen önderleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Duru Bulgur, yeni geliştirmiş olduğu Duru Pratik ürün grubu ile bakliyat ürün grubunda önemli yenilikler bölümünde yer alırken; Duru Lival Çiya aç Kat ürünü ile Sağlıklı Gıda kategorisinde en inovatif ürün ödülüne layık görüldü. Ödülü Duru Bulgur adına Gıda Mühendisi Ece Duru aldı.



Şubat ayında gerçekleştirilen fuara, içecek, süt ve süt ürünleri, yağ, et ve kümes hayvanları, baklagiller, tahıllar ve gevrekler, sağlıklı gıdalar olmak üzere birçok kategoride 5 binin üzerinde firma katıldı. Fuarı, 193 ülkeden 98 bin ziyaretçi gezdi.